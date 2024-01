Cortocircuito | Demanditis

Por estos días empiezan a tomar fuerza las demandas de nulidad electoral contra los ganadores de los pasados comicios de octubre y todo parece indicar que la lista de los que buscan apartar de sus cargos de manera anticipada ya es larga. Aunque en años anteriores muchos procesos similares terminaron en nada y no fue más que la acostumbrada pataleta de los perdedores, que no se resignan a aceptar los resultados, no deja de haber en el ambiente cierto nerviosismo porque de pronto una que otra de las solicitudes termine siendo fallada en contra de los demandados. ¡Amanecerá y veremos!

Reapareció Silvano

Al que se le volvió a ver por estos días en un acto público fue al exgobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien tras terminar su periodo de gobierno, el pasado 31 de diciembre, se tomó unos días de descanso para recargar energías y empezar a organizar sus nuevos proyectos. Serrano estuvo participando en la segunda audiencia pública de regiones autonómicas, convocada por el Senado de la República, donde se volvió a insistir en la necesidad de dejar atrás el centralismo. Durante su intervención, el exmandatario hizo un llamado a pasar del discurso a la acción frente a este tema.

Le puede interesar: Hay 850.000 documentos de identidad que podrían ser destruidos, si no se reclaman

Secretarios muy tímidos

Un mes se va a cumplir ya desde que asumieron los nuevos gobernantes locales y regionales, junto con sus equipos de trabajo, y a muchos de los ya posesionados funcionarios no se les conoce ni la voz. Aunque el 2024 empezó cargado de acción y no solo por cuenta de la situación de violencia, en el caso de la Alcaldía de Cúcuta a los únicos que se les ha visto en escena es a los secretarios de Gobierno, Miguel Castellanos, quien actualmente está de alcalde encargado, y el de Seguridad, Diego Villamizar, a quien definitivamente le tocó “bailar con la más fea”, pues la inseguridad no da tregua.

La “timidez” de los demás secretarios de despacho empieza a generar ya malestar en el gremio periodístico, pues muchos no atienden las llamadas, las respuestas se demoran en llegar y la comunicación con los medios es poco fluida. No le aporta mucho esa actitud a la energía con la que empezó su administración Jorge Acevedo.

Llamada efectiva

Norte de Santander no escapó a la tragedia de los incendios forestales que por estos días mantienen en alerta al país y el miércoles la vereda Fontibón, entre Pamplona y Cácota, comenzó a arder. Aunque la ayuda aérea para controlar la propagación del fuego se ha quedado corta ante la cantidad de emergencias que persisten en las diferentes regiones, una llamada del gobernador William Villamizar fue clave para que el sistema Bambi Bucket fuera trasladado a esta zona y así poder ayudar a controlar el incendio. El mandatario conversó directamente con la alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, con quien mantiene una buena relación desde que ella era congresista, y esto, sin duda, fue clave para que se agilizara la ayuda.

Cúcuta, presente en el gabinete de Galán

La representación cucuteña en la Alcaldía de Bogotá es amplia y destacada. María del Pilar López, economista e historiadora de la Universidad de los Andes, es la secretaria de Desarrollo Económico de la capital. Con maestrías en Economía e Historia de la misma institución, así como un doctorado en Desarrollo Económico de la London School of Economics, López hace parte del círculo más cercano a Carlos Fernando Galán, y viene liderando la reactivación de sectores económicos claves para el empleo y la generación de iniciativas que mejoren la productividad de las empresas. Con una amplia trayectoria en la academia y como consultora, María del Pilar ha sido profesora e investigadora en la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y ha desempeñado roles como investigadora afiliada al Instituto de Estudios Africanos, al Centro de Estudios Latinoamericanos y al Centro de Género, Paz y Justicia de la London School of Economics.

Otra de las figuras destacadas es la de Juan Carlos Fernández, quien recientemente asumió la dirección de la Caja de la Vivienda Popular Bogotá. Es profesional en Relaciones Internacionales, de la Universidad del Rosario; especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial, de la Pontificia Universidad Javeriana; y cuenta con un máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, de la Universidad de Barcelona. Fernández se venía desempeñando como coordinador de Gobierno Abierto e Innovación Pública, en la Fundación Corona. Entre el 2020 y 2021, el nuevo director de la Caja de la Vivienda Popular ejerció como asesor de la mesa directiva del Concejo de Bogotá, cuando el hoy alcalde Galán fue presidente de la corporación.

Infórmese: ¿Qué sigue en el accidentado proceso para elegir personero de Cúcuta?

Otro perfil que llega a aportar al equipo de gobierno capitalino es Arturo Charria, exsecretario de Educación de Cúcuta, quien recientemente fue nombrado como subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá. Tiene cuatro direcciones y ocho oficinas a cargo, es decir, cerca de 1.000 colaboradores. Cabe recordar que Bogotá ejecuta en educación un presupuesto de 6 billones de pesos. ¡Quedamos muy bien representados!

Incertidumbre

Y hablando de personeros, en Cúcuta hay total incertidumbre por el desenlace que tendrá la fallida elección de Ludy Páez para ese cargo. La semana pasada, un juez de tutela tumbó la votación en la que las mayorías del Concejo respaldaron su nombre para reemplazar a Karol Yesid Blanco durante los próximos cuatro años y ordenó devolver el proceso hasta la etapa de las entrevistas a los tres candidatos que superaron la prueba de conocimientos. Según el fallo, la mesa directiva tiene hasta el 9 de febrero para finalizar el trámite, pues de lo contrario podría incurrir en desacato. Sin embargo, hasta el momento no se conoce una decisión por parte del presidente y los vicepresidentes de la corporación administrativa sobre lo que viene ni cuándo y cómo se acatará la decisión judicial.

Ludy dará la pelea

Pero mientras muchos dan por hecho que la elección de la exsecretaria de Educación ya no tiene reversa, Páez sigue dando la pelea por revertir la decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta y el viernes impugnó el fallo.

La personera electa hasta la semana pasada, pide que se revoque en su integridad la decisión proferida y, en su lugar, se rechace por improcedente la acción de tutela interpuesta por los concejales Leonardo Jácome y Oliverio Castellanos, “por ser evidente que no se ha vulnerado derecho alguno y, por el contrario, de mantenerse, se vulnerarían mis derechos fundamentales dentro del proceso meritocrático que ya gané cumpliendo con todas y cada una de las etapas que el mismo Concejo Municipal impuso”.

Siga leyendo: Operan de emergencia al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

Con pie derecho

Después de tres semanas de pausa, finalmente volvió la ciclovía a la avenida Los Libertadores. Múltiples fueron las peticiones que se hicieron en redes sociales para que la Alcaldía de Cúcuta reactivara este importante escenario de actividad deportiva ciudadana. El día de la reapertura, en medio de los cientos de deportistas, llamó la atención que el recién posesionado director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes (IMRD), Camilo Rodríguez, estaba saludando a los asistentes y preguntándoles cómo creen que se podría mejorar este espacio para el disfrute de los cucuteños, cada ocho días. Se conoció que el gobierno municipal planea hacerle una reingeniería a El Malecón, con el fin de que la oferta institucional acompañe la actividad deportiva. Ojalá no se quede en tanta planeación.

Unidos por la seguridad

Y a propósito de la ciclovía, su reapertura dejó ver la buena y armoniosa relación que existe entre la coronel Sandra Yaneth Mora Morales, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Villamizar. A este ‘dúo’ se le vio recorriendo El Malecón en el triciclo del IMRD y caminando para saludar a los asistentes. También estuvieron compartiendo un refrescante salpicón, un buen jugo y hablando cordialmente. El momento que atraviesa la ciudad en materia de inseguridad requiere de unidad institucional, trabajo y resultados.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion