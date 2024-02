Cortocircuito | Junta en el AMC

Tras reintegrarse a su cargo el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, para mañana a las 2:00 de la tarde fue convocada la junta metropolitana con el fin de elegir al nuevo director del Área Metropolitana de Cúcuta, en reemplazo de Miguel Peñaranda, quien terminó periodo hace algunos días. En este espacio tienen participación, además de Cúcuta, los alcaldes de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Hasta el momento, el único nombre que ha sonado con fuerza para reemplazar a Peñaranda es el de Juan Carlos Soto, pero solo mañana se sabrá si recibe el aval de la junta en pleno.

Junta en el AMC II

De acuerdo con los estatutos del Área Metropolitana, la elección del director de la entidad le corresponde a la junta metropolitana de la terna que presente el alcalde de Cúcuta. Por la misma razón, su cargo es de libre nombramiento y remoción.

Los requisitos que deberá cumplir quien asuma la dirección del AMC son: tener un título universitario y acreditar experiencia administrativa en cargos de dirección en el sector público o privado por más de cinco años. Si la junta no designa al director dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la terna, lo hará el alcalde que la encabeza, es decir, el de Cúcuta. Esperamos que ese no sea el escenario y que esta misma semana se conozca el nombre de quien asumirá las riendas del Área Metropolitana.

Nuevo director del IMRD

El martes se reúne la junta directiva del Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) para elegir al nuevo director de la entidad, luego de la sorpresiva renuncia que presentó el pasado 13 de febrero el ingeniero Camilo Rodríguez, quien no alcanzó a completar un mes en el cargo.

Reporteros de Corto Circuito conocieron que ya hay un nombre listo para reemplazar al saliente funcionario y este será ratificado en la reunión de esta semana. Se trata de David Márquez Peñaranda, abogado, especialista en derecho procesal y conciliador. El entrante director del IMRD es hermano del exconcejal y exsecretario general de la Alcaldía de Cúcuta durante la administración de César Rojas, Hugo Márquez Peñaranda.

Otra cucuteña con Galán

La cuota de cucuteños que aterrizó este año en el gabinete del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se sigue ampliando y esta semana se unió al grupo la abogada María Fernanda Fuentes Tuta, quien asumió la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Fuentes fue la primera secretaria de Seguridad de Cúcuta durante la administración de Jairo Yáñez y se venía desempeñando como consultora en el Departamento Nacional de Planeación. Ahora hará equipo con otra cucuteña, María del Pilar López, a quien Galán le encomendó la misión de dirigir la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital del país. Del gabinete del acalde de Bogotá también hacen parte otros hijos de esta tierra: Juan Carlos Fernández, director de la Caja de la Vivienda Popular; Gerson Bermont, secretario de Salud, y Arturo Charria, nombrado como subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Acevedo revive debate

Ya volvió a sus labores el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, después de cuatro semanas de convalecencia y su regreso estuvo cargado de anuncios, pero también de controversia. Como la seguridad es una de sus prioridades y devolverles la tranquilidad a los cucuteños, la principal apuesta para sus cuatro años de gobierno, Acevedo revivió un debate frente al que siempre ha tenido la misma postura: el del porte de armas.

A raíz de que la inseguridad no cesa, el alcalde sugirió que el Gobierno debería considerar la posibilidad de levantar la restricción al porte de armas a los ciudadanos, pues insiste en que es necesario que la población se pueda defender de la delincuencia. Así lo había planteado ya en su época de concejal, cuando hasta al presidente Iván Duque le escribió y todo para que considerara la idea.

Uso del polígrafo

A Acevedo también le han llovido rayos y centellas en los últimos días, por cuenta de otra de las propuestas que lanzó y que tiene que ver con someter al polígrafo a algunos miembros de la Policía Nacional para no permitir que hagan “fiesta” con los ciudadanos y frenar así los focos de corrupción que se dan al interior de la institución.

“Si es necesario someterlos a un polígrafo, lo vamos a hacer, y si no se puede, entonces con contrainteligencia”, dijo. Por su puesto, la declaración de Acevedo quedó servida como en bandeja de plata para que sus contradictores se le fueran encima. Sin embargo, el reciente caso de la exniñera de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Petro, y las presuntas arbitrariedades que se cometieron con el uso de este sistema para conocer lo que pasó con un dinero perdido, hizo recordar que hay una legislación al respecto y decisiones como estas no pueden tomarse tan a la ligera.

Empieza la puja

En abril deberán asumir los nuevos gerentes de las Empresas Sociales del Estado en el departamento y desde ya comienzan a quedar puestos los ojos sobre esta elección, pero especialmente la del nuevo titular del Hospital Universitario Erasmo Meoz y la de Imsalud, en el municipio.

La definición no está fácil y según se conoció, por el momento no hay un nombre seguro para reemplazar a Tonino Botta en el principal centro médico de la región. El mal momento por el que atraviesa el Hospital en materia financiera, los señalamientos que han recaído sobre los manejos de la institución y los desafíos que enfrenta la ESE, hacen que no sea muy atractivo asumir semejante ‘chicharrón’, en un momento como el actual.

Dato preocupante

En una entrevista que le concedió hace unos días al portal Kienyke, el abogado Hollman Ibáñez entregó un dato que, a la vez de ser revelador, tiene preocupado a más de un elegido en los comicios del año pasado. Según el experto en derecho electoral, hay al menos 17 gobernadores a los que ya les demandaron la elección por presunta doble militancia en modalidad de apoyo. Ibáñez advierte que, si los argumentos de los demandantes son fuertes y logran sustentarlos muy bien, en el país se tendría que repetir un buen número de elecciones, teniendo en cuenta que cuando faltan más de 18 meses para terminar los actuales periodos, se deben convocar elecciones atípicas. El abogado dice que el tiempo para evacuar estos procesos es de máximo un año, pero en la práctica se tarda un poco más.

No se fue sin los pasteles

Esta semana estuvo en Cúcuta la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, para reunirse con los alcaldes del departamento y escuchar las propuestas y solicitudes que tienen en materia de vivienda, agua y saneamiento básico. Como ya es costumbre cuando un ilustre visitante capitalino llega a tierras nortesantandereanas, a la funcionaria la sorprendieron con una caja de pasteles de garbanzo a los que ella llamó ‘sombreritos’ y se le vio visiblemente emocionada con el presente que le hizo uno de los gobernantes. Que no se pierda la tradición y que ojalá el buen gusto de la gastronomía del departamento siga siendo reconocido.

