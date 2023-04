Cortocircuito l Corriendo por una firma

A ‘luchar’ en el Concejo

La judoca nortesantandereana Johana Orozco, gerenta deportiva de la Federación Colombiana de Judo y presidenta de la Liga de Judo de Norte de Santander, está lista para llevar sus ‘luchas’ al Concejo de Cúcuta y desde esta corporación seguir dando la pelea por un verdadero reconocimiento y apoyo a los deportistas del departamento. A Orozco le han coqueteado varios partidos que tienen interés en que haga parte de sus listas para las elecciones de octubre, pero la dirigente deportiva parece tener claro ya cuál es el camino que tomará para lograr su objetivo y el aval está casi asegurado. Ojalá más mujeres tengan un espacio en el Concejo en el próximo periodo.

Nueva secretaria de Fronteras

Tras la renuncia de Víctor Bautista a la Secretaría de Fronteras, a finales de febrero, había gran expectativa por el nombramiento que hiciera el gobernador, Silvano Serrano, en ese despacho, teniendo en cuenta la importancia que representa para el manejo de los asuntos migratorios y su protagonismo en el relanzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. En los últimos días se conoció que a esta dependencia llegó Kimberly Jhulliana Labarca Rodríguez, una ingeniera industrial, consultora de proyectos, que venía desempeñándose como asesora en la Alcaldía de Santiago y contratista de la Gobernación. La nueva secretaria de Fronteras es especialista en Gerencia de Proyectos y en Gestión Ambiental.

Corriendo por una firma

En época electoral cualquier escenario es oportuno para ganar votantes o mejor, firmantes, por aquello del ‘boom’ de las candidaturas por firmas para la Alcaldía y la Gobernación que crece cada vez más. Un escenario que se ha convertido en el favorito de los aspirantes es El Malecón. Cada domingo llegan con pinta deportiva y una avanzada de jóvenes para lograr una ‘firmita’. Hace ocho días se le vio en esa tarea al precandidato a la Gobernación Juan Gabriel Bacca, el que quiere que ‘hagamos empresa’. Lo mismo hizo ya Leonardo Jácome, César Rojas, William Villamizar y Diego González, quienes trotando y sudando la gota fueron echando su cuento y pidiendo que los apoyaran. Mejor dicho, los fieles deportistas además de esquivar a las mascotas en la vía, ahora deben hacerle el quite a tanto político amante del deporte. ¿Hoy el turno para quién será?

Jácome, cerca de la meta

Y hablando de precandidatos por firmas, el exconcejal de Cúcuta Leonardo Jácome, respaldado por el grupo significativo de ciudadanos Cúcuta Avanza, cumple mes y medio recorriendo las calles y sectores de la ciudad en busca de las firmas que le permitan avalar su proyecto electoral de forma independiente y ya está cerca de lograr su objetivo. Jácome se propuso recoger 150.000 apoyos para entregárselos a la Registraduría antes de terminar mayo y según las cuentas que hace su equipo, ya tienen 105.000. El precandidato y sus colaboradores están en el proceso de verificarlas y revisar que cumplan con los requisitos que se exigen, con el propósito de llegar seguros al proceso final. Para obtener el aval se requieren 50.000 firmas válidas.

Mucha prevención

A propósito de las firmas, además de que son muchos los precandidatos que están en este mismo plan y el trabajo de llenar las planillas se ha tornado dispendioso, como quiera que en cada esquina hay un aspirante pidiendo el apoyo de los cucuteños para cumplir con el requisito, varios se han encontrado con un ingrediente adicional y es la prevención. Algunos de los que están participando en la competencia contaron que se han encontrado con personas que antes de firmar les preguntan si son candidatos petristas y si los está apoyando el nuevo Gobierno, pues no quieren saber nada del actual presidente de la República. Por su puesto, con tal de conseguir la firma, todos dicen que no.

¿División en el Centro Democrático?

En Cúcuta y Norte de Santander los partidos se alistan para empezar a definir sus avales y candidatos para las elecciones de octubre, pero hay uno en donde el panorama parece estar muy enredado: el Centro Democrático. Integrantes de esa colectividad le dijeron a un reportero de Corto Circuito que es evidente un fraccionamiento entre sus militantes y que parte de esa división la genera el representante a la Cámara Juan Felipe Corzo, quien por ser el portador de la credencial de congresista va a tener un peso importante a la hora de definir las candidaturas. Es por esa razón que uno de los bloques, en el que estaría más de un diputado y concejal, está reclamando la potestad de otorgar avales, pero, además, promover una fórmula a la Alcaldía y la Gobernación y así poder llegar a octubre con candidatos propios. Otro sector del partido, en cambio, ha dicho que hay acercamientos importantes con William Villamizar y no descartan acompañarlo en su tercera candidatura al primer cargo del departamento.

A Salvación Nacional

Continuando con el Centro Democrático, lo que nos dicen algunos de sus militantes, es que el asunto está tan tensionante, que algunos uribistas de pura cepa están contemplando, incluso, la posibilidad de pedir pista en Salvación Nacional, el partido que ahora lidera el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, ante el desacuerdo que existe por la forma en que se piensa manejar la participación del partido para los comicios de este año.

Garrotera en el Concejo

No hay una semana que el Concejo de Cúcuta no termine siendo protagonista por cuenta de los hechos que allí se registran y esta que termina no fue la excepción. Todo sucedió en el control político al que fue convocada la secretaria de Gobierno, Hidela Benítez, el cual terminó desarrollándose en medio de llanto, regaños, amagos de pelea y hasta con un ataúd en el salón de sesiones. La garrotera que se produjo en el debate fue tal, que hasta la Personería, que es la encargada de velar por los intereses de los ciudadanos, terminó defendiendo a la secretaria, lo cual generó una dura crítica de concejales como Oliverio Castellanos. Al final, de las acciones que ha cumplido o debe cumplir esta importante dependencia se habló poco y, una vez más, pudo más el show que una verdadera discusión.

La sede del ‘amor por mi gente’

Un reportero de Corto Circuito ha visto mucho movimiento en una de las sedes que el precandidato a la Gobernación de Norte de Santander y dos veces mandatario, William Villamizar Laguado, tiene en Cúcuta. La oficina ubicada en la avenida Gran Colombia registra cada noche un alto movimiento de carros y camionetas, pues trabajadores, funcionarios y exfuncionarios de la Cúpula Chata corren para llegar a tiempo a las reuniones. Lo que era un reconocido restaurante hoy es el lugar donde se toman las más importantes decisiones de la campaña cargada de ‘amor por Norte de Santander’.

Asesor incondicional o institucional

Quien no oculta su incondicional cercanía con la rectora de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sandra Ortega Sierra, es el exrector Héctor Miguel Parra López, a quien se la ha visto muy involucrado en los actos oficiales del centro de educación. Recientemente participó en la sesión de fotos institucionales del Consejo Académico que se llevó a cabo en la finca San Pablo, sector El Diamante, de Chinácota. También se le vio acompañando los nuevos nombramientos y la posesión de directivos docentes. Parra conoce al derecho y al revés la Universidad y sus casi 20 años en el poder le permiten ser un “asesor incondicional” de la oficina de rectoría. Recordemos que la directiva se eligió con el total apoyo y aval de esa ‘maquinaria institucional’.

Tapando huecos

Aunque son muchos los daños que presenta la carpeta asfáltica de la ciudad, hay que abonarle al alcalde, Jairo Yáñez, y a su Secretaría de Infraestructura el esfuerzo que realizan para tener cuadrillas tapando los huecos que se han formado en muchas vías y que complican en algunos sectores la movilidad vehicular. Aunque son tantos, que será una obra de nunca acabar, pero se le reconoce la intención.

