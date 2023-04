Cortocircuito l Tensión en las campañas

No ha empezado en forma la campaña para las elecciones de octubre y en el ambiente ya se respira un aire de tensión y confrontación entre algunos de los precandidatos que suenan para los principales cargos que están en competencia. Mensajes cifrados van y vienen, con cuestionamientos y reproches, y mientras tanto las propuestas siguen brillando por su ausencia. Ojalá el de este año sea un debate político más sensato, con menos cháchara, egolatría, ataques, polarización y le apunte a responder, verdaderamente, de qué forma les harán frente a los problemas de Cúcuta y Norte de Santander.

García-Herreros no estará en la baraja

Mucho se ha especulado sobre una eventual aspiración del diputado del Centro Democrático, Juan Carlos García-Herreros, a la Alcaldía de Cúcuta o la Gobernación de Norte de Santander, pero definitivamente ese plan parece que no va. Fuentes del uribismo le aseguraron a reporteros de Corto Circuito que no es cierto que esa candidatura esté cocinada, pues el partido, ni siquiera, ha definido todavía el procedimiento para entregar los avales. Es más, nos dicen que en el caso de la Gobernación hay acercamientos importantes con el exgobernador William Villamizar Laguado y no se descarta que terminen apoyándolo en su tercera aspiración a ese cargo. La dinámica de la política, como dicen por ahí.

Los conservadores quieren la Alcaldía de Villa del Rosario

El Partido Conservador está listo para apostarle este año a la Alcaldía de Villa del Rosario, cargo que les es esquivo hace ya muchos años. Con ese propósito, esta semana se inscribió ante el Directorio Nacional el concejal del municipio histórico, Yovany Montoya Vargas, quien es conocido por su labor como empresario de la marroquinería. Por ahora, el dirigente rosariense está solo en la competencia por el aval de los azules, pues otro de los precandidatos que está en la puja por el primer cargo de esa localidad fronteriza, Camilo Sánchez, decidió renunciar al conservatismo para aspirar por firmas y ya no lo tendrían en cuenta para una eventual consulta interna.

Támara, en el partidor

Siguiendo con el proceso electoral que se avecina, por estos días, los partidos y movimientos políticos siguen recibiendo las hojas de vida de los interesados en aspirar a los diferentes cargos de elección popular para la contienda de octubre, con el fin de analizarlas y definir si le apostarán a las consultas internas o interpartidistas. Uno de los últimos en inscribirse en la Alianza Verde fue el exdiputado Ramón Elí Támara, quien quiere dar la pelea por el aval de esa colectividad o de la coalición que se arme con otros partidos, a la Gobernación de Norte de Santander. Por la Alianza Verde también aspira al primer cargo del departamento el diputado Jhon Edison Ortega.

Sanguino va por la Gobernación del Cesar

Otro que se la jugará en las elecciones de este año, pero no en Norte de Santander, sino en el vecino departamento del Cesar, es el exsenador ocañero Antonio Sanguino. El excongresista de la Alianza Verde venía desempeñándose como jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá y comenzando esta semana decidió poner sobre la mesa su carta de renuncia, para concentrarse en su nueva campaña. Sanguino asegura que no puede ser “indiferente” a la invitación ciudadana que le han hecho para “liderar el cambio” en la Gobernación del Cesar.

¿Obras para 2050?

En entrevista con una emisora local, el director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda Canal, quien tiene a cargo las obras de infraestructura de la administración de Jairo Yáñez, respondió sobre las demoras y atrasos que presentan estos importantes proyectos. Ante los cientos de reclamos y comentarios “tóxicos”, el director se sacó la espinita diciendo que no eran obras “para entregar en el 2050, son para este 2023”. Según el funcionario, a mitad de año y en noviembre las estarán terminando. “Hemos tenido algunos inconvenientes, pero estamos trabajando”, aseguró. ¿Será posible que lo que no han hecho en dos años lo puedan terminar en los pocos meses que quedan de gobierno? Ojalá, de verdad, los logren hacer. ¡Amanecerá y veremos! dijo el ciego.

‘Te lo agradezco, pero no’

Esta semana, medios nacionales revelaron que uno de los nombres que sonó con fuerza para ser el primer alto comisionado para la implementación de los Acuerdos de Paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro fue el del exministro cucuteño Juan Fernando Cristo. Sin embargo, el hoy presidente del partido En Marcha declinó la oferta, pues está dedicado de tiempo completo a consolidar el proyecto político para las elecciones de este año. Esta es la segunda vez que Cristo le rechaza una invitación al mandatario de los colombianos. La primera fue hace unos meses, cuando le propusieron ser candidato a la Gobernación de Norte de Santander, pero la respuesta también fue negativa. Como dice la canción: ‘Te lo agradezco, pero no’, parece ser la postura del excongresista nortesantandereano.

Amañado en el calor cucuteño

Un reportero de Corto Circuito ha visto de buen ánimo en los últimos días al alcalde de Tibú, Nelson Leal. El mandatario despacha desde hace algunas semanas en Cúcuta, en la sede de la Gobernación, debido a las amenazas recibidas por los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo. El calor cucuteño tiene amañado al alcalde, quien sale cada tarde sonriendo y de buena cara del Palacio de la Cúpula Chata.

Ultimátum

El presidente del Concejo de Cúcuta, Edwin Duarte, se mostró incómodo ante las reiteradas ausencias y aplazamientos por parte de los secretarios despacho de la administración de Jairo Yáñez, a los controles políticos programados para este primer semestre. Por esa razón, esta semana decidió darles un ultimátum a los funcionarios: “no se admitirán más prórrogas”, dijo el presidente, pues de lo contrario deberán tomar medidas, acorde al reglamento de la entidad. Esta semana el turno le correspondía a la directora del Departamento de Planeación Municipal, Marcela Rodríguez, pero no asistió. Algunos en el Concejo comentaron que ese día era su cumpleaños. Tampoco estuvieron presentes el secretario de Infraestructura, Jorge Iván Rodríguez, y el director de la Terminal de Transportes, Andrés Posada. Ambos pidieron aplazamiento. La que sí cumplió fue Patricia Omaña, secretaria de Cultura, quien se le midió al reto. Faltan pocos meses para que finalice la administración y algunos funcionarios parecen estar en modo “relax”.

La misión de Bautista en Portugal

El pasado miércoles, en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó a José Fernando Bautista como nuevo embajador en Portugal. La intervención del presidente estuvo dedicada en su mayoría a encomendarle a Bautista trabajar para avanzar en el proceso de transición energética y la apertura de fuentes de energías limpias en Colombia, con el apoyo de empresas portuguesas. Petro le sugirió buscar convertir a Ecopetrol en un socio fundamental en el tema de hidrógeno verde. “No podemos perder tiempo. Europa necesita hidrógeno verde y nosotros necesitamos cambiar nuestra matriz de exportaciones”, manifestó el mandatario. Para Bautista, un curtido político con amplia experiencia en lo público y en lo privado, y amplio conocimiento del sector energético, esta tarea no será difícil. Esperamos que logre buenas alianzas con empresas de Portugal y que, de paso, se acuerde del potencial que tiene Norte de Santander en materia de energía eólica para, de alguna manera, beneficiar a la región con este tipo de proyectos.

¿Qué estarían planeando?

Y a propósito del nuevo embajador, antes de viajar a Bogotá a tomar posesión de su cargo, estuvo en Cúcuta unos días y aprovechó para hacer reuniones. En uno de esos espacios, se le vio con María Camila Villamizar, la exsecretaría privada del cuestionado alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en un restaurante de la ciudad que fue inaugurado hace pocos meses. Aunque esta reunión despertó mucha suspicacia y varios aseguran que se estaba cocinando el apoyo de Bautista a la candidatura a la alcaldía de Villamizar, fuentes cercanas a Corto Circuito contaron que no se habló de burocracia ni de política, sino que el almuerzo fue puro entretenimiento.

Cúcuta se lució

La logística y organización de la Billie Jean King Cup que se realizó en Cúcuta esta semana y que concluyó ayer fue excepcional. Para tener a punto los escenarios, el Club Tennis remodeló varias canchas, modernizó todo el mobiliario e hizo intervenciones en iluminación, mallas, pintura y graderías y baños. La Corporación invirtió más de 300 millones de pesos, logrando que el Club estuviera a la altura de otros escenarios deportivos del país en los que se disputan este tipo de torneos y dejando en alto el nombre de Cúcuta antes las delegaciones de Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia y Perú, y permitiendo que la afición cucuteña pudiera asistir a un evento de alto nivel, que pocas veces se ha visto por estas latitudes.

Homenaje en la Unisimón

El pasado viernes se llevó a cabo una Eucaristía en homenaje al exvicerector de la sede Cúcuta y miembro de la Sala General de esa institución educativa, Carlos Corredor Pereira, al cumplirse el primer año de su fallecimiento. Corredor fue un destacado educador e investigador y colaboró como columnista de La Opinión durante los últimos años de su vida activa. Como homenaje también la universidad le colocó su nombre a una de las salas de la sede.

