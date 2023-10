Cortocircuito | La movida política en el Norte

El veto de Tonino

Si antes de que estallara el escándalo por la estadía del condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo en el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz no era fácil que el gerente del principal centro médico del departamento, Tonino Botta, concediera declaraciones a la prensa, ahora que el urólogo quedó en la mira de la ciudadanía y de los entes de control por las actuaciones del HUEM en el sonado caso, lo es mucho menos. Y todo parece indicar que desde la ESE han decido aplicarle una suerte de veto a La Opinión, pues, esta semana, el directivo se negó a entregar una información solicitada por periodistas del diario, con relación al personal venezolano que labora en esa institución de salud. Al ser consultados sobre las razones de dicha negativa, solo atinaron a decir que obedecía a “políticas del hospital”. El silencio otorga, dicen por ahí.

Le puede interesar: Video: Sergio Maldonado, candidato a la Alcaldía de Cúcuta, pasó al banquillo

Quintero, en Cúcuta

Después de renunciar a la Alcaldía de Medellín para hacerle campaña a su heredero político, Juan Carlos Upegui, Daniel Quintero emprendió una correría por varias regiones del país para darles un espaldarazo también a los candidatos avalados por su partido Independientes. En la agenda del exalcalde está Cúcuta, porque tanto en la ciudad como en el departamento son varios los aspirantes que llevan a alcaldías, concejos y hasta a la Asamblea. Sin embargo, aquí hay más de uno haciendo fuerza para que Quintero no venga, pues el recorrido no le ha salido muy bien al exmandatario en algunas ciudades, en donde ha sido recibido con insultos. Por eso, hay quienes creen que, en estos momentos, más que sumar, la presencia de Daniel Quintero lo que podría es restarles lo abonado hasta ahora.

Encuestitis

La puja por la Alcaldía de Cúcuta está como para alquilar balcón y en medio del nerviosismo propio de los últimos días de la competencia, el afán por tratar de influenciar el voto de los electores empieza a hacer de las suyas, con imágenes de supuestas encuestas que muestran a uno y otro como ganador. Las redes sociales se han convertido en el principal canal para difundirlas y generar el impacto deseado, sin tener en cuenta las implicaciones legales que esto pueda acarrear, por compartir información que puede resultar fraudulenta.

La de verdad

Y a propósito de encuestas, este viernes en la noche se conoció el resultado de una medición que sí procede de una fuente oficial y es la del Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM& y El Tiempo, y para la cual se consultaron a 480 personas en Cúcuta entre el 11 y el 13 de octubre. El favorito en la intención de voto sigue siendo el candidato Leonardo Jácome, de la coalición Cúcuta Avanza, quien subió del 17 al 26% en el último mes. Le siguen el varias veces aspirante Jorge Acevedo, de Todos por Cúcuta, que pasó de 14% en septiembre a 19% en la reciente medición. En el tercer lugar está el empresario Juan Carlos García-Herreros, del Centro Democrático, quien aparece con un punto menos que en la encuesta anterior y pasó de 9 a 8%. Un dato clave aquí es que los indecisos parecen tener el panorama más claro hoy, pues mientras que en septiembre sumaban un 22%, ahora solo están en el 6%.

Además: Esto proponen los candidatos para el problema del agua en Villa del Rosario

De buen comer

En la visita que hizo esta semana el expresidente y jefe único del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez a Cúcuta, para reafirmar el apoyo a los candidatos de su partido a las elecciones del 29 de octubre, no todo fue discurso y promesas de campaña. También hubo tiempo para degustar las delicias gastronómicas de la región. Además del infaltable pastel de garbanzo, el exmandatario se dejó seducir por el queso de Chitagá y el jamón de Pamplona. “De tanto venir no los había probado, me los tenían escondido”, dijo entre risas.

Gélvez se destapó

Mucho se ha dicho de las divisiones al interior del partido Centro Democrático y de la falta de disciplina por parte de la militancia con los candidatos que avaló el uribismo para las elecciones locales y regionales de este año. Aunque son varios los que desde hace rato vienen haciendo campaña por debajo de cuerda por aspirantes que no son a los que Uribe les dio la bendición, el que decidió destaparse definitivamente y mostrar de frente el apoyo al candidato de su preferencia fue el empresario Iván Gelvez, quien viene acompañando la aspiración de Leonardo Jácome, que tiene el aval de su movimiento de firmas y de los partidos Liberal, Conservador y la U. Gelvez, quien participó hace cuatro años en la carrera por la Alcaldía de Cúcuta, asegura que hay unos compromisos programáticos con Jácome.

Todo un señor

La llegada de la coronel Sandra Mora a la comandancia de la Policía Metropolitana de Cúcuta, terminó con el encargo que le había asignado la Dirección General al también coronel Carlos Andrés García Suárez, durante estos meses. La salida ha generado una ‘tusa’ en el gremio de los periodistas, pues muchos aseguran que el oficial siempre se destacó por ser un vocero de la institución respetuoso, amable y cordial ante los medios de comunicación, a pesar de los problemas a los que tuvo que hacerle frente. En adelante, García estará bajo las órdenes de la primera mujer que dirigirá la Mecuc o en las nuevas tareas misionales que le asigne el alto mando institucional, que por estos días ha tenido fuertes remezones.

También: Video: David Fajardo, candidato a la Alcaldía de Cúcuta, al banquillo

Constructora en problemas

Un proceso judicial que data de muchos años de estar engavetado, posiblemente se está acercando a su final, a favor del denunciante y víctima Alfonso Dueñas Sánchez, con la vinculación mediante indagatoria realizada el pasado 3 de agosto en la Fiscalía Novena Especializada de Cúcuta, por el presunto delito de Fraude Procesal a sus antiguos socios constructores, Eduardo (Tato) Ibarra y su esposa María Morella Sánchez Gutiérrez, dueños y socios de la constructora Celeus Group, una de las más importantes de la región, en la cual se les impuso una medida cautelar consistente en la prohibición de vender y enajenar bienes sujetos a registro, medida extensiva a las empresas constructoras de las cuales los mencionados sean socios; la prohibición que empezó a regir el pasado mes de agosto, mediante orden judicial fue oficiada y remitida a las notarías del Círculo de Cúcuta, como también a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Cámara de Comercio. El problema más importante derivado de esto, es que dichas órdenes judiciales, directa o indirectamente, pueden afectar a terceros de buena fe que celebren negocios jurídicos con los denunciados.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion