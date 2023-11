Cortocircuito | La movida política toma nuevos rumbos

El burrito sabanero

Desde ya toca romper el marranito para hacer los puchitos: para las hayacas, para los chiros de estrenar y para el trago de la Nochebuena. Pero a la temporada hay que meterle buena música. Por eso la Fundación La Bohemia está invitando a su concierto de fin de año hoy domingo, a las 10:00 de la mañana, en el hotel Casino internacional. Allá escucharemos la Víspera de Año Nuevo, Arbolito de Navidad y El burrito sabanero, entre otros. Es hora de ir prendiendo motores para la rumba navideña.

También le dio el patatús

El sábado pasado, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, en el marco de una investigación que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades que rodearon un contrato celebrado en 2013. Las autoridades, sin embargo, no han podido hacer lo suyo, puesto que, curiosamente, al mandatario le dio el patatús y tuvo que ser trasladado a una clínica de la ciudad donde se encuentra desde hace varios días recibiendo atención médica y bajo custodia del CTI. En julio pasado, una situación similar ocurrió con el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, quien tan pronto se enteró de que le habían revocado la detención domiciliaria, fue recluido en el piso 11 del Hospital Erasmo Meoz e incapacitado durante más de un mes. ¿Coincidencia o estrategia?

¿Y las universidades de la región?

Se ha vuelto costumbre en Cúcuta y Norte de Santander que los procesos de elección de personero y contralor los terminan acompañando universidades que no son de la región y este año no será la excepción. Se conoció ya que para la elección del próximo personero de Cúcuta, la mesa directiva del Concejo contrató a la Universidad del Magdalena, la cual estará encargada de la prueba de conocimientos, que es la que aporta el mayor porcentaje para la escogencia y tiene un carácter eliminatorio. Hace cuatro años, para la elección de contralor de Norte de Santander contrataron a la Universidad del Atlántico, y para la elección de personero, a la de Cartagena. ¿Será que las universidades de la región no tienen las capacidades para adelantar este tipo de concursos? O ¿Cuál es el interés de que esos procesos queden en manos de instituciones tan lejanas?

Buen ambiente

El encuentro que sostuvieron los alcaldes electos en Cartagena, por invitación de Findeter, permitió que los elegidos empezaran a tener sus primeros acercamientos y hablar de los proyectos que se vienen para sus municipios. Ese fue el caso de los alcaldes que se posesionarán el próximo primero de enero en Cúcuta, Jorge Acevedo; Los Patios, Alexi Valencia; Villa del Rosario, Camilo Suárez, y El Zulia, Elkin Caballero, quienes aprovecharon para conversar, demostrar el buen ambiente que hay entre ellos, de cara al trabajo que se viene en favor del área metropolitana y, además, posar para la foto.

Preparándose

Muy activos y viajeros han estado en los últimos días los elegidos el pasado 29 de octubre en los comicios locales y regionales. Como la ley les exige capacitarse y recibir una inducción antes de tomar posesión, tanto el gobernador, como los alcaldes y diputados han estado cumpliendo con ese proceso liderado por la ESAP en diferentes ciudades. Este fin de semana el turno fue para los alcaldes de ciudades capitales, en Medellín, y la semana que termina estuvieron los gobernadores y diputados recibiendo orientación en Cartagena y Santa Marta. Los nuevos mandatarios también participaron en las capacitaciones ofrecidas por la Federación Nacional de Departamentos y Findeter.

Cambió de parecer



Hasta hace apenas unos días, el excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jácome, no estaba muy convencido de querer ir al Concejo nuevamente para ocupar la curul que le otorga el Estatuto de la Oposición, al haber terminado segundo en la elección. El varias veces concejal de la ciudad aseguraba que su ciclo en la corporación municipal ya había terminado y que estaba listo para otros retos. Por eso, sorprendió el anunció que hizo esta semana, después de que se conocieran los resultados oficiales de la contienda, declarando como ganador a Jorge Acevedo, de que, definitivamente, sí aceptaría la silla número 19 en el Concejo de Cúcuta, tras asegurar que es un escenario que conoce bien y que llega para “asumir posiciones en pro de la ciudad”. La pregunta que queda entonces es: ¿qué lo haría cambiar de parecer?

Listas las credenciales

El recinto del Concejo fue escenario este viernes de la entrega de las credenciales a los concejales electos para el periodo 2024-2027. Después de tres semanas de escrutinios, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral finalmente declararon la elección de los 19 integrantes de la corporación municipal para los próximos cuatro años y en un acto especial procedieron a oficializar los resultados. Llamó la atención que no fueron a recibir la credencial algunos concejales que repiten curul, como Jesús Sepúlveda, de El Plan Cúcuta, y Albert Casadiegos, de Cambio Radical. No presentaron excusa ni manifestaron la razón de su ausencia. ¿Se fueron a apoyar al Cúcuta Deportivo en Bogotá o no encontraron tiquete de regreso de Barranquilla?



Listas las credenciales II

Y a propósito de credenciales, los que sí asistieron al acto de entrega, pero llegaron tarde y no alcanzaron siquiera a la foto oficial fueron los concejales Víctor Caicedo, ahora de la Alianza Verde, y Guillermo León Báez, de la U. Leonardo Jácome, quien era uno de los más esperados en el salón de sesiones, luego de confirmar que sí asumirá la curul de oposición, después de perder las elecciones a la Alcaldía, no estuvo presente. Funcionarios de la Registraduría aseguraron que previamente había recibido el documento que acredita su participación en la conformación del nuevo Concejo de la ciudad.

Poder femenino



Mucha cordialidad, sonrisas y abrazos se vieron entre las tres nuevas concejalas de Cúcuta que el viernes fueron a recibir el documento que las acredita como elegidas para el próximo periodo. Carime Rodríguez, del Partido Liberal; Vanessa Arenas, de la U, y Gimena Camacho, del Partido Conservador, conforman la nueva bancada femenina que quiere hacer historia en el cabildo municipal y que después de varios años llega para recuperar los espacios que habían perdido las mujeres en esta entidad, pues aseguran que aunque están en orillas políticas distintas, están convencidas de que aún faltan más mujeres en la toma de decisiones en favor de la ciudad. Arenas y Camacho fueron elegidas por primera vez, mientras que Rodríguez repite periodo.

Quemado en el Concejo y en la cancha

El presidente del Cúcuta Deportivo, Eduardo Silva Meluk, no solo terminó quemado en las pasadas elecciones del 29 de octubre, en las que aspiraba llegar al Concejo de Medellín, en representación del partido Creemos Equipo Fico, sino que el pasado viernes también terminó quemando al Cúcuta Deportivo, y relegándolo un año más a jugar en la categoría ‘B’ del fútbol profesional colombiano. La admirable y muy “leal y valerosa” hinchada del equipo motilón no merecía la suerte que corrió el equipo y la respuesta que le dieron las directivas a su incondicionalidad con el rojinegro.

