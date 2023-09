Cortocircuito | Tensión en el IMRD

Las relaciones entre el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Óscar Montes, no son las mejores por estos días y un reportero de Corto Circuito pudo confirmar que el mandatario municipal ya hasta la renuncia le pidió al funcionario, pero Montes no tiene contemplado irse todavía.

Infórmese: En el Congreso quieren regular la donación de órganos, ¿en qué consiste el proyecto?

La manzana de la discordia parece ser los $4.000 millones aprobados en mayo pasado por el Concejo, para adelantar arreglos en el estadio General Santander, los cuales siguen quietos. Montes ha tratado en los últimos días de convocar a la junta directiva para tomar decisiones respecto a los dineros, pero el alcalde se le ha opuesto. Lo que muchos se preguntan hoy es si hay algo más allá de unas simples diferencias por el dinero.

El reemplazo de Peñaranda

Esta semana, la Procuraduría Regional suspendió por tres meses al director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, por las demoras en la ejecución de las obras que hacen parte del convenio interinstitucional suscrito entre la Alcaldía y esa entidad, y que tantas críticas le han valido al alcalde Jairo Yáñez. Al ser apartado del cargo uno de sus hombres de confianza, el mandatario decidió poner allí como encargada a otra de las funcionarias de su círculo más cercano, la directora de Planeación, Marcela Rodríguez, quien tendrá la misión de lograr que las grandes obras que le encomendó Yáñez a Peñaranda se hagan antes de terminar el 2023, pues estas le han causado muchos problemas. ¿Será que Rodríguez logrará hacer latir los Corazones de Barrio?

Asunto sin resolver

Ya se cumplen dos semanas desde que el exalcalde César Rojas renunció a su candidatura a la Alcaldía de Cúcuta y en Cambio Radical, el partido que lo coavaló, todavía no han resuelto si se irán con otro aspirante o si definitivamente dejarán en libertad a sus militantes para que apoyen el proyecto con el que se identifiquen. Esta falta de decisión o de directriz tiene ‘amarrado’ a más de uno que no sabe si aparecer o no públicamente en las actividades de campaña de los candidatos que respaldan, aunque es un hecho que ya se vienen moviendo con reuniones y actividades de apoyo. Algunos sectores del partido creen que, al no haber ya un aspirante avalado por el partido, no hay compromiso con nadie y cada uno puede inclinarse por la opción que consideran mejor. En Cambio Radical los apoyos están divididos entre Leonardo Jácome y Jorge Acevedo.

Siga leyendo: Inspeccionan las oficinas de Faro del Catatumbo y la Gobernación de Norte de Santander

El empujón de Jairo Cristo

El Centro Cristiano, pero en especial el pastor José Satirio Dos Santos, que lo preside, podría lograr en estas elecciones la ‘bendición’ de llegar al Concejo de Cúcuta y asegurar una curul para uno de sus candidatos. El encargado de lograr esa misión es Julián Rolón, quien hace parte de la lista que presentó el Partido de la U, en coalición con Colombia Justa Libres y AICO a la corporación municipal. A Satirio y Rolón les está dando un empujón el grupo político ‘Más educación’, del representante a la Cámara Jairo Cristo, quien busca fortalecer la candidatura del también pastor cristiano.

¿Alianza a la vista?

Este fin de semana, el candidato a la Alcaldía de Cúcuta por el partido Independientes, David Fajardo, publicó una fotografía en sus redes sociales compartiendo con sus compañeros de competencia Emerson Meneses y José Luis Mora una amena reunión, y aunque algunos de ellos como Meneses han insistido una y otra vez en que no renunciarán a su aspiración y que llegarán hasta el final, por el mensaje con el que Fajardo acompañó la foto, todo parece indicar que la propuesta sigue sobre la mesa.

“Desde hace semanas estoy hablando con candidatos que quieran sumarse en la lucha para sanar a Cúcuta. Sigo haciendo el llamado de emergencia”, fueron las palabras del médico, quien asegura que mientras la politiquería tradicional ya se alineó, él sigue buscando la manera de “salvarla de los mismos de siempre”.

‘La concejala de Cenabastos’

En la Central de Abastos de Cúcuta ya definieron a quién apoyar para el Concejo en las elecciones del 29 de octubre y la elegida fue la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo, Johana Orozco, quien de lograr una silla en la corporación no solo llegaría en representación de los comerciantes de esta plaza mayorista, sino también de los deportistas, pues Orozco es judoca y dirigente deportiva en el departamento. Hace unos días, en una junta directiva, los representantes de Cenabastos decidieron que respaldarán su aspiración, pues esperan que este gremio pueda tener, al fin, voz y voto en una instancia como lo es el Concejo.

Expectativa por revocatorias

El Consejo Nacional Electoral sigue resolviendo solicitudes de revocatoria de las inscripciones que se hicieron hasta el pasado 29 de julio y a la fecha ya son 676 los aspirantes a los que definitivamente les han cancelado la posibilidad de participar en los comicios que se aproximan, porque tienen alguna inhabilidad.

Otras 174 solicitudes fueron negadas porque no se cumplían las condiciones para dejarlos fuera de la competencia. En Norte de Santander sigue la expectativa puesta en la suerte que correrá la aspiración del candidato a la Gobernación por el Centro Democrático y Salvación Nacional, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, así como la del aspirante a la Alcaldía de Pamplona, el padre Jorge Rojas Pacheco. El 29 de septiembre vence el plazo para hacer modificaciones de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción

Le puede interesar: Gobierno Nacional tiene listo decreto con medidas para elecciones

Faltan dirigentes

Ayer se dio inicio a la competencia ciclística conocida como el Clásico RCN en su edición 63, que es organizada por la Federación de Ciclismo y que se corre desde 1961. Esta vez la largada se hace con su primera etapa en un circuito en Cúcuta de 147 kilómetros y en la que participan 200 corredores de diversos equipos, que disputarán 9 etapas, terminando en Envigado (Antioquia). A última hora se logró que un equipo de Norte de Santander pudiera participar en la carrera, pues a pesar del entusiasmo de su entrenador, Raúl Saavedra, la liga local no había conseguido patrocinio hasta los últimos días previos a la salida.

Y fue gracias a la intervención de Centrales Eléctricas de Norte de Santander y del gobernador del departamento, Silvano Serrano, quienes aportaron los recursos para apoyar la participación de nuestros corredores. Realmente hubiéramos quedado muy mal parados, si, saliendo desde acá, no se hubiera logrado dicha participación en la Clásica.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion