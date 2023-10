Cortocircuito | Tensión en la campaña

Graves denuncias

Esta semana se conocieron graves denuncias de un constructor que, ante la Procuraduría Provincial, documentó la presunta existencia de un peaje en la alcaldía de Los Patios, en el cual los constructores que quieran acceder a licencias e incorporaciones de uso del suelo en este municipio, deben pagar jugosas sumas de dinero a Ignacio Duarte, un asesor del alcalde José Miguel Bonilla. Una vez se hizo pública la denuncia en medios de comunicación, empezaron a conocerse nuevas voces de afectados por esta práctica que, al parecer, lleva aplicándose muchos años en esta y en las anteriores administraciones de Los Patios. De hecho, se supo que Duarte ha sido asesor de los anteriores alcaldes, incluido el hoy candidato a la Gobernación, Diego González, a quién también asesoró en Indenorte. Un reportero de Corto Circuito pudo confirmar que, tras la denuncia, la Procuraduría Regional, en el marco de sus competencias, pidió al contralor departamental y al director de Fiscalías priorizar la denuncia, por lo delicada de la misma.

Elección en Corponor

En medio del agite por la contienda electoral que termina en 21 días hay otra elección que ha pasado casi que inadvertida por estos días, pero que debería resultar igual de importante, por los intereses que se mueven detrás de la decisión que se tomará allí: la del nuevo director de Corponor para el periodo 2024-2027. La escogencia del sucesor de Gregorio Angarita, quien ya no podrá aspirar más porque cumplió los dos periodos consecutivos que permite la ley, arrancó el pasado lunes 4 de octubre con la publicación del aviso de convocatoria. Desde el 5 empezó la inscripción de candidatos, la cual se extenderá hasta el 11 de octubre a las 6:00 de la tarde. El próximo jueves 12 de octubre se publicará el listado de inscritos y la elección está prevista para el 26 de octubre, es decir, apenas tres días antes de las elecciones territoriales. La puja, sin duda, estará como para alquilar balcón, pues se da en plena campaña política.

La molestia de Uribe

‘Embejucado’. Así quedó el expresidente Álvaro Uribe después de conocer la revocatoria de la inscripción del candidato a la Gobernación de Norte de Santander, Jorge Eduardo Mora López, por una presunta inhabilidad para aspirar al cargo. Aunque la decisión no ha quedado en firme todavía, integrantes del partido les contaron a reporteros de Corto Circuito que esta semana hubo duros reclamos y cuestionamientos por parte del exmandatario contra quienes ayudaron a promover esa aspiración, por no haberse cerciorado a tiempo de que el general (r) tenía un impedimento para aspirar.

La molestia de Uribe II

Como el rumor de la inhabilidad empezó a correr desde que Mora López destapó sus cartas para las elecciones de octubre, dirigentes del partido le pidieron al candidato que confirmara si tenía algún obstáculo para participar, pero este les habría insistido en que no, y así se lo creyeron. En ese punto radica la molestia del jefe del Centro Democrático, pues en medio de un airado reclamo, Uribe les jaló las orejas a varios de sus pupilos por no haber exigido un concepto jurídico en el que constara que lo que decía el general era cierto y que no iba a haber problemas más adelante. Es por eso que hoy hay más de un ofendido con el aspirante.

24 horas en acción

Faltan pocos días para que la carrera electoral llegue a su fin y los candidatos empiezan a apelar a toda clase de estrategias para conquistar a los electores. El aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, Leonardo Jácome, por ejemplo, empezó ayer a las 6:00 de la mañana un recorrido de 24 horas, sin parar, por toda la ciudad, para entregar volantes y presentar, personalmente, la propuesta con la que busca que lo elijan como el sucesor de Jairo Yáñez. El aspirante también atendió reuniones con diferentes sectores gremiales, comunidades, visitó barrios y comunas. En la noche, Jácome hizo un recorrido por la ciudad para visibilizar la situación de los habitantes de calle y analizar cuáles son los principales problemas que se presentan en Cúcuta mientras muchos duermen.

Tensión en la campaña

Si algo ha caracterizado la actual campaña electoral en la ciudad y el departamento, es el nivel de confrontación y ataque que se ha visto entre las diferentes candidaturas, y permanentemente son noticia las denuncias de agresión por parte de uno u otro de los aspirantes. El turno esta vez fue para Jorge Acevedo, quien denunció que desde hace dos semanas su campaña viene recibiendo toda clase de amenazas, robos y ataques, por parte de personas que ya tendrían identificadas. “Estamos viviendo quizás la contienda electoral más temeraria de los últimos años. Nuestra ciudad está asediada por la violencia y la inseguridad, y con estructuras políticas acostumbradas a prácticas oscuras”, denunció. A estas alturas de la competencia, y como está la ciudad, los cucuteños esperan de sus candidatos mucho más debate y menos ataque.

La jugadita

Mucho de qué hablar dio esta semana el hundimiento en el Concejo de Cúcuta del proyecto de acuerdo 029 mediante el cual se buscaba autorizar un descuento del 90% en los intereses a los morosos de impuestos. El reproche recayó sobre los cuatro concejales que votaron ‘no’ a la iniciativa, pero todo parece indicar que ellos no son los únicos que tienen responsabilidad en que el incentivo no se hubiera aprobado, pues un corresponsal de Corto Circuito al interior de la corporación confirmó que durante la votación del orden del día hubo 14 concejales con los que sí se pudo hacer cuórum deliberatorio y decisorio. Sin embargo, como por arte de magia, a la hora de la votación cuatro de ellos ya no estaban en sus curules y esto terminó hundiendo el proyecto. Entre ellos estaban los concejales Ricardo Ayala, Jesús Sepúlveda, Jefferson Castellanos y Edison Contreras. ¿Jugadita o miedo a los problemas jurídicos que la petición del alcalde les podía acarrear?

El Turco en escena

En Cúcuta y Norte de Santander no es un secreto que hace muchos años Alfonso Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, aterrizó en la región con sus negocios y hoy por hoy son varias las concesiones de alumbrados públicos, fotomultas y grandes obras de infraestructura las que desarrolla en el departamento el grupo empresarial que dirige. Y todo parece indicar que su injerencia y las relaciones que ha logrado sellar con varios ‘poderosos’ de esta zona del país lo tienen con los ojos puestos en las elecciones locales del 29 de octubre, al punto que días atrás habría contratado una encuesta para ver cómo está el panorama en la Alcaldía de Cúcuta y así poder analizar si vale la pena o no concentrar su atención y apoyos en esta contienda. Por los resultados de la medición, es muy posible que termine jugando de local.

¿Promesas incumplibles?

Confundidos quedaron muchos ciudadanos con los resultados del consejo de seguridad que se realizó el pasado viernes en Ocaña. En dicho espacio, tanto el Ministro Velásquez como el General Salamanca se comprometieron con más pie de fuerza para la ciudad, como una medida para frenar la creciente inseguridad que aqueja a la provincia.

Sin embargo, fue inevitable recordar las palabras del ministro mismo, en el anterior consejo de seguridad que se llevó a cabo en Junio, cuando, ante las peticiones de empresarios y gobernantes, dijo que era imposible habilitar más pie de fuerza.

Los ciudadanos salieron cuestionándose a qué versión del ministro creerle, si a la de junio o a la de octubre.

