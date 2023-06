El Centro Nacional de Memoria Histórica comenzó a escuchar a las regiones

El poema ´El canto de los muertos’ de Tirso Vélez como homenaje a la poesía silenciada en Norte de Santander, abrió la actividad que se cumplió de manera simultánea en Cúcuta, Buenaventura, Medellín, Bogotá y Caquetá, en la rendición de cuentas del desempeño del Centro Nacional de Memoria Histórica correspondiente al año 2022.

María Gaitán Valencia, directora general del Centro Nacional de Memoria Histórica, en diálogo con La Opinión, explicó que estar presentes en cinco lugares del país hace parte de la estrategia de Territorialización de la institución, que consiste en un despliegue misional en el territorio, “porque como lo decimos enfáticamente nuestro lema es ‘El territorio habla, el centro escucha’, y cuando decimos el centro escucha, no es solamente el Centro de Memoria Histórica, sino Bogotá, porque nosotros seguimos siendo un país profundamente centralista, donde lo que no sucede en la capital no sucede en otra parte, y eso no es cierto”.



Agregó que lo que se está haciendo es escuchar lo que territorio viene hablando, cantando, bailando, tejiendo, rezando, contando, para que sea visible en Bogotá, lo que significa recoger el territorio y llevarlo al centro del país donde se toman las grandes decisiones.

La funcionaria, quien es nieta del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, explicó que sin embargo es un despliegue que no es sencillo, “porque lo he dicho en varias ocasiones, que hasta el momento la memoria histórica hasta no es rica ni famosa, no se cuenta con suficiente dinero para poder desplegarnos inmediatamente, entonces lo que se está haciendo y que también es muy interesante, es convocando a la cooperación internacional y las alianzas, por ejemplo con la Universidad Francisco de Paula Santander”, desde donde se generó ayer la transmisión del Centro Nacional de Memoria Histórica para todo el país.



Gaitán precisó que están buscando esas alianzas para que el CNMH pueda tener un espacio al interior de la universidad, y al mismo tiempo la universidad un espacio en el Centro de Memoria Histórica para poder seguir fortaleciendo, tanto los lugares de memoria como las resistencias de las organizaciones y todas las iniciativas que vienen generando de manera independiente, solitaria y muchas veces olvidada, las organizaciones y los individuos que luchan contra el olvido de los hechos que han conflictuado este proceso, que se padece desde hace tantos años con el conflicto armado interno en Colombia.

“Esa escucha en las regiones se ha enfocado en tres situaciones: Primera, que Bogotá no nos escucha, segunda que es verdad, y que las poblaciones víctimas y golpeadas directamente por este conflicto quieren saber qué pasó y quién dio la orden”.

María Gaitán reiteró que desde el CNMH han tenido que dar un fuerte viraje a la manera en que venía funcionando la institución, porque en su criterio se concebía la memoria histórica como una creación de productos, subrayando que para que la memoria histórica tenga realmente una incidencia profunda en un esclarecimiento de la verdad y esté encaminada hacia una transformación cultural, lo que se tiene que hacer es acompañar procesos y no productos.

“Entonces las investigaciones, los videos, las exposiciones y cada una de las iniciativas y actos que se hacen desde el CNMH ya pasan de ser productos a procesos y eso hace que se recupere la función de investigar, responsabilidad que en el anterior gobierno se había tercerizado, se entregó la responsabilidad de la investigación de la memoria histórica a Minciencias. Lo que se ha hecho es hacer una revisión exhaustiva de esas 21 investigaciones, donde nos hemos dado cuenta que no son investigaciones donde hayan tenido participación las organizaciones y donde no dan fe de una verdad”.

En consecuencia se recuperó el ritmo de iniciativas porque dejaron muchas iniciativas de memoria rezagadas, entonces se está buscando la posibilidad de cumplir con todos los rezagos que dejó el gobierno pasado, porque lo que menos le interesaba era la reconstrucción de la memoria histórica y aún menos el esclarecimiento de la verdad, y bien lejos la transformación cultural, para mantener un statu quo. En el Gobierno del Cambio lo que se busca es una transformación cultural, para que se le dé no solamente paso al cambio sino todos cambien, porque las colombianas y los colombianos desean un cambio, pero no están prestos a cambiar, dijo María Gaitán.

Se ha venido trabajando desde la dirección de Acuerdos de la Verdad, en unos informes que dan fe de todos los actos que ha cometido el paramilitarismo, muchas veces en alianza con la Fuerza Pública, en las masacres a lo largo y ancho del país, y el Catatumbo hace parte de esas prioridades en los informes de Acuerdos de la Verdad.

Allí se manifiesta de manera contundente, el rol que ha tenido el Estado en complicidad con esos grupos armados ilegales en eliminar toda voz que busca el cambio, toda voz que es líder de un municipio o de una región, porque todos los líderes son asesinados porque son amados y es importante entender que en este momento y desde hace tanto tiempo que existe el conflicto armado, lo que están buscando los causantes de este conflicto, es asesinar a los amados de este país.

Uno de esos muertos es Tirso Vélez, protagonista en el acto que se cumplió en el claustro universitario porque para nosotros Tirso Vélez hace parte de todos estos luchadores asesinados por ser amados, en una región donde si esos causantes del origen del conflicto no le hubieran cerrado el paso a la Gobernación, Norte de Santander habría tenido un enfoque de desarrollo muy distinto al que los que lo asesinaron obligaron a mantener.

“Entonces es importante hoy para nosotros rendirle un gran homenaje a Tirso Vélez y a todos aquellos líderes y lideresas que desde siempre buscaron el cambio pero no se lo permitieron, pero que nosotros les rendimos honores diciéndoles aquí estamos y aquí seguimos con ustedes”.

