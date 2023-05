El Concejo no dejó ir a México al alcalde de Cúcuta

Este viernes se conoció que el Concejo de Cúcuta negó la autorización que había solicitado el alcalde Jairo Yáñez para viajar a México al encuentro Smart City Expo Latam Congresss, el cual se llevará a cabo en Yucatán, México.

La petición fue rechazada, luego de que solo nueve concejales la aprobaran, 5 la rechazaran y cinco concejales estuvieran ausentes.

Según el concejal Oliverio Castellanos, su voto fue negativo y estuvo sustentado en la falta de un informe para justificar la salida del mandatario.

La solicitud del mandatario de los cucuteños a la Corporación se basó en la invitación que recibió para hablar por 15 minutos de Cúcuta en ese congreso, donde se lee en el documento de solicitud de autorización, Yáñez presentaría los avances y planes de Cúcuta en el ámbito de las TIC, generando visibilidad y atrayendo potenciales socios o inversores, entre otras tareas como reuniones con expertos y líderes de tecnología.

Para el concejal Castellanos, no tiene sentido que el alcalde salga del país sin que la ciudad tuviera un beneficio.

“Estamos atrasados tecnológicamente. Tenemos parques que no cuentan con un funcionamiento óptimo de las zonas Wife. No se avanzó en la construcción de una central de transportes, no tenemos un sistema masivo de trasporte. Que el alcalde vaya a decir mentiras de la ciudad, no se justifica. Ya lo hizo en Estados Unidos al decir que estábamos bien de finanzas pero hace unos días nos endeudamos como municipio para recursos en Las Américas”.

