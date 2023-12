El no secuestro tiene que ser una política: Otty Patiño

Durante la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) también se presentaron los avances en términos de paz, con participación del alto comisionado, Otty Patiño, quien aprovechó para enviar un mensaje a todos los grupos armados sobre el fin del secuestro.

“El no secuestro no puede ser una política para el Eln y para los otros no. Tiene que ser una sola política que para sentarse en una mesa con el Gobierno debe haber un compromiso de no secuestro”, insistió Patiño.

Lea: Seis decisiones de la justicia que quedaron para la historia en 2023

Aunque el fin de esta práctica que ha venido en aumento en el último año ha sido una exigencia para avanzar en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, los comandantes de esa guerrilla insisten en condicionar ese acuerdo.

Recientemente, el comandante militar de ese grupo, Antonio García, dio su propia interpretación de lo pactado por las partes en el cierre de quinto ciclo de negociaciones, en México.

Para García, debería estudiarse una forma de financiación para el sostenimiento del Eln y anunció que la suspensión del secuestro se dará únicamente en el marco de una prórroga del cese al fuego.

“Dicha suspensión de retenciones está relacionada con otro acuerdo referido a la financiación del Eln y del proceso de paz”, dijo.

En cuanto a la disidencia de las Farc, hace unos días, las delegaciones del Gobierno y del Estado Mayor Central en la mesa de diálogos informaron que llegaron a un acuerdo para detener los secuestros.

“La Mesa de Diálogos de Paz registra la decisión del Estado Mayor Central de las Farc-Ep de abandonar la práctica de retención con fines económicos”, señalaron en un comunicado conjunto.

De otra parte, Otty Patiño resaltó que en 2023 su antecesor, Danilo Rueda, hizo una “exploración importante” que dio luces de cuál será el siguiente paso.

“Conoció todos los actores armados de todos los conflictos y visitó muchos territorios. En este momento lo que toca es reflexionar para generar políticas comunes, sabiendo que hay elementos diferenciales en cada actor y cada territorio”, manifestó.

El representante del Gobierno destacó que en la construcción de la paz lo primordial debe ser la gente, “más que los actores armados”, dado que es a ellos a quienes no solo los agobia el abandono del Estado, sino la presencia de grupos al margen de la ley en sus territorios.

Conozca: “El año 2024 será mejor", Petro lo afirmó en su mensaje de navidad

“No hagan que los dueños de la paz sean los actores armados, deben ser fundamentalmente las comunidades”, insistió.

Frente a los avances de la llamada ‘Paz total’, Patiño mencionó que se aprovechará la llegada de los nuevos gobernantes para que, ojalá, sus planes territoriales puedan integrarse con los del Gobierno Nacional.

El pasado 17 de diciembre, el Gobierno y el Eln concluyeron el quinto ciclo de conversaciones en el que las partes llegaron a seis acuerdos, uno de los más importantes, el fin del secuestro con fines económicos, en el marco de la prolongación del cese al fuego prevista para finales de enero de 2024.

Las delegaciones también estuvieron de acuerdo en que se creen las condiciones para la prórroga del cese al fuego, el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MVV) y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados. También, la creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México, la reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación.

De igual forma, se estableció la conformación de ocho zonas críticas de acciones humanitarias y de una comisión de la Mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de las zonas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion