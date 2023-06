El turbio panorama que se vislumbra para la jefe del gabinete presidencial

A la jefe del Gabinete presidencial, Laura Sarabia, se le vino la noche encima. Al presunto abuso de poder, al obligar a una exempleada a realizarse la prueba del polígrafo, se suma ahora las interceptaciones ilegales que se habrían ordenado por el robo de una maleta con una fuerte suma de dinero de la vivienda de la funcionaria.

Lo que había empezado como un presunto abuso de poder contra Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, ahora ha tomado un tinte más oscuro y político, si se quiere decir, pues dentro de esta novela también estaría implicado el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien habría buscado sobornar a la mano derecha de Gustavo Petro en Palacio.

El presunto relacionamiento del embajador en la filtración del caso ante la opinión pública y medios de comunicación de Meza, que también cuidó a uno de los hijos de Benedetti hace unos años, cada vez más se agudiza y revela cosas nuevas.

El propio diplomático reaccionó a estas acusaciones y aseguró que la jefe del gabinete presidencial estaba preocupada por la información que se filtraría y cuestionó cómo se enteró Sarabia que esa información se iba a publicar. Cómo si fuera adivino, Benedetti presagió lo que destapó el fiscal Barbosa este jueves sobre las interceptaciones ilegales.

“Queda claro en el chat y que yo mismo envié a Daniel Coronell que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, manifestó el diplomático en Twitter el miércoles.

A raíz de las declaraciones, el presidente citó a una reunión al embajador este jueves primero de junio. En un comienzo se tenía previsto que la reunión fuera en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), sin embargo, se aseguró que esta sería en la Casa de Nariño y con la presencia de Laura Sarabia.

Al cierre de esta nota, el presidente y el embajador no se habían reunido, y si se llega a dar, sería en un lugar privado y lejos del palacio presidencial.

Durante el día, el embajador Benedetti no llegó a la Casa de Nariño y a la jefe de Gabinete tampoco se le vio. Hasta el momento se desconoce en dónde está el presidente, a pesar de que su esquema y caravana de seguridad sí estuvieron en Palacio.

Frente a los últimos acontecimientos surgidos entre miércoles y jueves, ni el presidente Petro, ni la jefe de Gabinete se han pronunciado.

Todos los hechos revelados ante la opinión pública han afectado notablemente a la jefe de Gabinete. Después de las revelaciones de la niñera, Sarabia comenzó a desaparecer de la fotografías y registros visuales al lado del presidente, en donde era habitual verla.

En medio del viaje que hizo el presidente a Brasil, Sarabia también fue muy silenciosa y sigilosa. Un hecho que marcó la decisión de la jefe de Gabinete de comenzar a dejar de ser tan notoria fue el bajarse por la puerta de atrás del avión, lugar habitual por donde suben y bajan periodistas, personal de seguridad y de la Aeronáutica Civil.

Además, en medio de los diversos encuentros que sostuvo el presidente en Brasil, Sarabia participó de forma intermitente. En medio de la polémica, tampoco se quiso acercar a los medios de comunicación para abordar el tema.

