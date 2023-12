En este momento la idea no es buscar disculpas: Yáñez sobre problemas de seguridad en Cúcuta

El saliente alcalde de la ciudad aplaudió que la situación de inseguridad en la frontera esté siendo abordada ya por los presidentes Petro y Maduro.

Uno de los desafíos más grandes que debió asumir el saliente alcalde de los cucuteños, Jairo Yáñez, fue el deterioro de la seguridad y el incremento considerable en delitos como el hurto y el homicidio, especialmente en este último año.

La falta de acciones concretas y efectivas para hacerle frente a la delincuencia que se apoderó de la ciudad, le mereció duras críticas y recriminaciones desde distintos sectores. No obstante, el mandatario asegura que no es momento para buscar disculpas con relación a lo que se hizo o no, pero admite que son muchos los factores que inciden en el panorama que enfrenta hoy la capital de Norte de Santander y que desbordaron la capacidad de reacción de la administración.

Sin duda, uno de los problemas más graves que enfrenta Cúcuta hoy es la inseguridad, ¿cree que le faltó alzar la voz más temprano ante el Gobierno Nacional para que no lo dejaran solo asumiendo semejante desafío?

En este momento la idea no es buscar disculpas, lo único de lo que sí estoy absolutamente seguro es que el análisis se hizo desde el principio para comprender que la seguridad de la ciudad es un tema multidimensional en el cual Cúcuta responde no solamente por el área urbana, sino que hay un problema rural delicado. Nuestro propósito siempre deberá ser el de ser coequipero de las decisiones del Gobierno Nacional, pero también acompañar a los alcaldes metropolitanos en un tema tan delicado que no depende solamente de nosotros, puesto que todo al final se concentra en Cúcuta.

La incapacidad de tener unos centros de retención de PPL, nuestra incapacidad de gestionar, de la mano con los alcaldes de la región, para que Cúcuta no colapse en todos los temas de justicia, que la retención de personas sea agilizada con buena y oportuna prestación de servicios de justicia. Todo eso, al final, con la situación del vecino, con la diáspora más grande del mundo, desbordó cualquier capacidad de la administración y, por supuesto, es la mayor preocupación mía y del próximo alcalde.

¿Y qué tanta atención recibieron las peticiones que usted elevó?

No menos de 16 consejos de seguridad se hicieron con presencia de las autoridades militares, de ministros de Defensa y en todas solicité el acompañamiento de la justicia y de la policía venezolana, para entender que Cúcuta sola no puede responder por ese tema. Si no tenemos corresponsabilidad en los puentes internacionales, para hacer control verdaderamente al delito, vigilancia de la frontera, no logramos nada, porque con la infraestructura nuestra es imposible. Por fortuna, la seguridad de la frontera está siendo abordada por el presidente Petro y por el presidente Maduro, solicitud expresa y respetuosa del alcalde.

Contrario a la seguridad, el empleo dejó de ser el principal dolor de cabeza de los cucuteños y a pesar de la pandemia, las cifras se redujeron a 12,4% la de desempleo y 66,7% informalidad, ¿cómo lograron esos resultados?

Se logró precisamente a partir de apoyar a la micro, mediana y gran empresa. Llevando a la práctica un principio esencial que lo planteé desde mis primeros días de alcalde, cuando la gente se me acercaba a pedirme ayuda para la fórmula médica, porque se habían gastado el plante, pues lamentablemente a la gente la acostumbraron a que era dándole plata como la callaban. Yo salía al espacio público y les decía respetuosamente a las personas: les cambió el pedir por el proponer.

Simultáneamente, abordamos todo nuestro esfuerzo en el Banco del Progreso, en la Secretaría de Desarrollo y el acompañamiento permanente a la comunidad. Otra premisa que impulsamos de manera insistente fue transformar el campo para vender en la ciudad.

¿Ve viable llevar esos indicadores a un dígito, si se sigue el modelo que ustedes aplicaron?

En el caso del empleo, Cúcuta debería estar ya en un dígito, pero por decisiones que no dependen de nosotros, como es el caso de la construcción que ha venido cayendo por decisiones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Vivienda, que en este momento tratan de corregir, pero que afectaron el empleo, no se ha logrado. En este momento hay muchos proyectos aplazados o no hay nuevos lanzamientos y aspiramos recuperar esos empleos en el curso de estos próximos meses.

