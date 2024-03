Gustavo Petro e Iván Name, una relación que nunca ha sido buena

El país, en los últimos años, ha estado acostumbrado a ver que dos de los tres poderes del Estado van casi siempre de la mano y sus presidentes poco controvierten, el Ejecutivo (presidente de la República) y el Legislativo (el Congreso).

Incluso en los colombianos pesa el dicho que el Senado y la Cámara de Representantes, es como si fueran un apéndice de la Casa de Nariño, porque el gobierno de turno valiéndose de la ‘mermelada’ se gana a la mayoría de los congresistas, comenzando por los presidentes de ambas corporaciones, quienes así sean de otros partidos no son una piedra en el zapato.

Sin embargo la realidad no siempre es la misma. La llegada de un gobierno de izquierda, liderado por Gustavo Petro, quien fuera uno de los más fuertes contradictores de los últimos gobiernos de derecha, ha llevado a que las cosas no sigan por el mismo camino de lograr apoyos fáciles y sin mayores contratiempos.

Desde hace dos semanas el país ha visto cómo el jefe del Estado ha controvertido muy fuerte con el presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name Vásquez, quien llegó a ese cargo el pasado 20 de julio de 2023 sin tener un amplio apoyo del gobierno, e incluso desde ese momento advirtió que su gestión no sería la de estar plegado al sistema presidencialista.

Pero el amplio distanciamiento entre ambos presidentes no viene desde el 2023, es de años atrás y por varios motivos. Uno, Petro y Name son de pensamientos y tendencias diferentes, lo que se veía en las discusiones en el Senado cuando ambos eran compañeros. Una razón más por Name: siempre se opuso a la estrategia de compañeros de su partido Alianza Verde como Inti Asprilla (senador) y Carlos Ramón González (exdirector del partido), de dividir a los verdes para que el sector de más izquierda apoya a Petro en la carrera presidencial en el 2022.

Y ese distanciamiento se evidenció en la instalación de las sesiones el año pasado. Aunque es tradición que el presidente de la República se reúna con su similar de Senado de manera pronta, la cita entre Petro y Name se dio muchos días después.

Según contó el propio Name hace pocos días en una rueda de prensa, la segunda vez que volvió a ver en persona al jefe del Estado fue en enero pasado cuando fue al Capitolio Nacional a las exequias de la senadora Piedad Córdoba. Incluso Name recordó parte de ese frío y tajante diálogo entre los dos. “El presidente al despedirse me dijo: ‘presidente lo dejo acá en su Palacio’ a lo que le respondí, usted es el que sí tiene el Palacio en frente”, contó.

Las puyas entre ambos han estado de presente siempre en estos 8 meses. Name se ha parado en la línea de exigir a Petro respeto por la independencia del Congreso. En diciembre cuando se hundió en la plenaria del Senado el acto legislativo del cannabis para uso recreativo el presidente Petro cuestionó esa decisión.

Name, en la plenaria, que es el escenario que más escoge para contestar a Petro, le dijo que “es inadmisible este señalamiento indeterminado del Presidente de la República en evidente respuesta al trámite legislativo del proyecto de cannabis… Se volvió costumbre el irrespeto, así que nuevamente le exijo respeto por el Legislativo”.

Y ese trámite de las leyes es el que sigue marcando esta muy mala relación. El inicio del periodo de sesiones, que tiene como principal referente en el momento en el Senado, la reforma pensional fue el detonante. El mandatario esperaba que la misma ya hubiese sido discutida y aprobada pero ante la demora hizo uso de una de sus ácidas salidas.

“El Congreso a través de su presidente del Senado se jacta de no aprobar el proyecto”, manifestó el mandatario, quien a la vez resaltó que “así es como el Congreso demuestra independencia”. Pero no le bastó y fue mucho más allá en sus recriminaciones a Name, “Está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo un plato de sopa”.

Y la respuesta de parte de la cabeza del poder Legislativo no demoró. “Nuestro llamamiento hoy bajo el nivel del respeto, es la que se deriva de la independencia de la autonomía de nuestro congreso”, a la vez que manifestó que “pedimos independencia, respeto, y ojalá que nunca exista intervención de ninguna otra rama, ofreciendo, quitando o poniendo, cómo ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano”.

Incluso sin hacer referencia al presidente Petro, Name sostuvo que “el síndrome de los hombres de criticar por sus tiempos lo que hacen los otros y después llegar a hacerlo todavía más de criticar más lo que hicieron otras generaciones políticas”.

Para Name él no es “torpe y osado de invadir la individualidad de cada senador… jamás me puedo abrogar una decisión que es de ustedes la votación de las reformas”. Para Name el respeto que le pide a Petro no es por él sino por el Congreso y dijo que es inconveniente esa declaración del mandatario.

“Reina la calma en el Senado y el Senado dará el ejemplo que se puede debatir, discrepar y coincidir, para buscar lo mejor de la patria. A este congreso no le pesa en el cuello una soga del presidencialismo”, concluyó.

Luego de que el presidente Name se pronunció, el mandatario nacional, en un mensaje en la red de X le respondió y le reclamó que tenga responsabilidad con los ancianos colombianos que están a la espera de esa ley pensional. “Lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Le solicito al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia”.

Y en esta pelea entró otro protagonista, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, quien se alineó al lado del mandatario nacional y le echó sus críticas a su colega del Senado. “A quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas”, escribió Calle en la red de X.

Ante esas declaraciones, Name en su estilo muy refinado le respondió a Calle y le dijo: “No tiene una mayor ilustración el presidente de la Cámara cuando califica de cancerbero a quienes cuidamos la democracia y presidimos las cámaras, pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del Gobierno”.

Esa relación no se compondrá y es claro que de acá al 20 de julio Name no será el socio ideal que necesita el gobierno para el trámite de sus proyectos, en particular las reformas pensional y de salud que están en manos del Senado y será Name quien deberá coordinar su discusión.

