La paz total es un plan que no he visto en otros países: Agustín Zimmermann

En La Guajira hace meses no llueve, lo que comúnmente impactaría la alimentación de sus comunidades indígenas que dependen del cultivo de frijol guajirito, caña de azúcar y demás alimentos propios de su dieta para sobrevivir. Sin embargo, de un tiempo para acá la situación ha mejorado para algunas de ellas gracias a la gestión de la FAO.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación llegó en 2016 a la zona con un plan de prevención ante fenómenos como el actual de El Niño, el cual ya ha dado sus frutos y hoy los indígenas wayúu de Ipashirrain y Koushalai pueden cultivar todo el año gracias a que cuentan con agua.

Infórmese: Entre crisis y anuncios: así va la búsqueda de la paz del Gobierno Petro y Eln

Para ver los resultados de esos programas e inaugurar otro en Manaure con la comunidad de Tutchonka, el recién nombrado representante para Colombia, Agustín Zimmermann, viajó a la región. Se trata de su primer viaje a territorio desde que asumió el cargo y Colprensa estuvo acompañándolo. Esto contó al finalizar las jornadas:

El 11 de Enero se hizo oficial su nombramiento como el nuevo Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, ¿qué le encomendó la viceministra Elizabeth Taylor Jay, que fue quien participó en el acto ese día?

Lo que hablamos es de las prioridades del trabajo de la FAO. En enero de 2023 el presidente Petro firmó un acuerdo con el director general de la FAO, el doctor Qu Dongyu, y se acordaron cuatro pilares de trabajo.

El primero tiene que ver con parte del mandato de la FAO que es la seguridad alimentaria, entonces mi responsabilidad es avanzar en esa área de trabajo. Lo segundo es un tema que el presidente Petro puso como prioridad y es ayudar en zonas fronterizas, donde hay poblaciones más vulnerables, aunque el acuerdo quedó más focalizado a Venezuela, puede ser incluso más abierto y busca fortalecer los medios de vida a través de la agricultura. En tercer lugar está lo que la FAO habitualmente hace que es asistencia técnica al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y, por último, lo que tiene que ver con la reforma rural integral que es el resultado de los Acuerdos de Paz.

Usted llega luego de un periodo en el que no sabíamos muy bien quién estaba a cargo. Maya Takagi, la representante para Latinoamérica y el Caribe, era quien venía ejerciendo funciones en Colombia, pero por supuesto tenía otras responsabilidades. ¿Qué encontró al asumir el cargo?

En interinatos tan largos sí se pierden oportunidades de posicionamiento porque, sobre todo, el diálogo con los socios no es el mismo. Pero a la vez me encontré con posibilidades gracias a que tenemos un equipo técnico muy fuerte, lo que sucede desde el 2016 con la firma de los Acuerdos de Paz, cuando el trabajo en Colombia creció exponencialmente con la implementación de proyectos y una cartera muy amplia y diversificada; de hecho hay un equipo de alrededor de 400 personas trabajando a nivel nacional.

Siga leyendo: Incluirán en la reforma laboral artículo que beneficie a madres comunitarias del país

¿El avanzar en temas relacionados a la paz tiene algo que ver con el hecho de que Colombia eligió a un gobierno progresista?

El gobierno actual puso en el primer nivel de la agenda política temas que son de directa competencia de la FAO como es el derecho a la alimentación, entonces se abre un espacio de articulación política y facilita convenios. Cuando un gobierno da prioridad a un tema del cual la organización tiene su mandato obviamente eso abre un espacio de trabajo mayor.

El otro tema fue el de la reforma rural que, si bien estaba en el acuerdo de paz, el presente gobierno también puso como una prioridad y es tal que incluso solicitó que esté bajo el seguimiento de la misión verificadora de la ONU.

¿Qué deben hacer las comunidades para que los proyectos productivos que desarrollan con inversión de la FAO perduren en el tiempo y se conviertan en el sustento de las familias, incluso cuando acaba el programa?

La seguridad alimentaria va mucho más allá del abastecimiento y autoconsumo. El comercio juega un rol muy importante, así que hacer ese salto de la agricultura de autosuficiencia a una agricultura orientada a generar un excedente es a través de la vinculación de esa economía a mercados, pero también con esquemas de economía circular que generen en una región esta vinculación entre la producción y la demanda de alimentos.

Hay muchos esquemas que FAO ha empujado, uno de ellos es la compra pública para escuelas, por ejemplo, también tenemos alianzas privadas dentro de la agenda 2030. FAO es un organismo intergubernamental, pero hace algunos años empezó a abrirse un poco más al trabajo con el sector privado y ese es precisamente uno de mis desafíos, incentivar esa relación.

¿Cuáles son esas necesidades fundamentales de Colombia y cómo la FAO pueda contribuir a solventarlas?

La historia de Colombia de los últimos 50 años y el plan de paz total del gobierno es una característica muy específica que no he visto en otros países.

Además, Colombia tiene una capacidad de tierras en producción agrícola de unos 40 millones de hectáreas y hoy día solo hay en producción unos 5 millones, entonces se requiere el acceso a tenencia de tierra de forma segura y apoyar a que los campesinos puedan tener gobernanza. Una vez que se logra eso, otra prioridad debe ser ponerlas tierras en producción y que generen medios de vida continuos a lo largo del tiempo.

Sus programas obtienen recursos de cooperación internacional, pero ¿sigue siendo un desafío acercar a las administraciones locales?

Sí, eso lo hacemos en varios países, aquí en Colombia aún lo tenemos que ver porque los mandatarios están recién empezando su periodo, pero por ejemplo en Ecuador sí trabajaba mucho con ese nivel de gobierno. Allí resultaban muy importantes sus competencias para poner en marcha estos circuitos de comercialización que comentábamos.

Recién inauguraron un pozo en la comunidad de Tutchonka (en La Guajira) que funciona con paneles solares, ¿es esto aplicable a otras zonas del país?

Depende mucho de las condiciones locales. En un lugar como La Guajira donde el sol nunca falta y constituye una fuente de energía hace mucho sentido el sistema de paneles solares. Si vas a la Patagonia en Argentina o al sur de España el recurso es el viento, entonces depende mucho de las posibilidades, pero el objetivo siempre es avanzar hacia encontrar soluciones que sean sostenibles ambientalmente.

Sé que usted fue asesor especial en el gabinete del director general de la FAO en Roma, así que sabe cómo funciona la organización allí. La coyuntura me obliga a preguntarle, ¿era necesario que Colombia abriera una embajada ante la FAO, no bastaba con que la embajadora en Italia ejerciera sus funciones?

Mi lectura es un poco lo que comentaba antes. La prioridad que le dio el gobierno a los temas de tierras y alimentación en su Plan Nacional de Desarrollo amerita que haya representación porque impactan directamente al mandato de las organizaciones de Naciones Unidas que tienen base en Roma.

Le puede interesar: El alcalde es Jorge Acevedo, yo soy una coequipera: Yirley Vargas

Yo tuve la experiencia de trabajar representando a un país (Argentina) ante la agencia y puedo decir que es una labor muy intensa.

Además, el hecho de tener un embajador específico para las agencias da otro nivel y hay ejemplos muy concretos de países de la región que tienen separadas las embajadas. Es el caso de Argentina, de Brasil, de México, República Dominicana y de los países europeos.

¿Y usted ya tuvo la oportunidad de hablar con Armando Benedetti?

Él todavía tiene pendiente la presentación de credenciales ante el Director General de la FAO que va a ser en breve, pero no nos podemos reunir en espacios formales hasta que no suceda eso, pero sí he hablado informalmente con él y me ha pedido mucha información sobre el trabajo de la organización. Está interesado en su trabajo como embajador.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion