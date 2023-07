Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez costará $3.758 millones cada mes

En octubre pasado –en las mieles de la gobernabilidad y la favorabilidad–, el aún incipiente gobierno de Gustavo Petro sorprendió con un anuncio que fue aplaudido por varios sectores, incluso de oposición: suprimió 8 de las 12 consejerías que recibió al iniciar su mandato. El ahorro, según sus cálculos, superaría los $106.000 millones entre 2022 y 2023.

Sin embargo, la mentada austeridad que no deja de pregonar el “gobierno del cambio” –incluso desde campaña– hoy queda tajantemente en entredicho con la nueva burocracia que se creó con el Ministerio de la Igualdad de la vicepresidenta Francia Márquez.

Es tal el descontento y el escepticismo alrededor de la nueva cartera que voces tan autorizadas como la del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, retumbaron para hacer un llamado de alerta. No es para menos, porque el Ministerio de la Igualdad no es tan equitativo como suena: si bien usualmente las estructuras de los ministerios están constituidas por entre 2 y 3 viceministerios, y entre 6 y 8 direcciones, la nueva cartera de la vicepresidenta plantea la creación de 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas y 32 direcciones departamentales.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no 5, sino máximo 2 viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, advirtió Ocampo, quien incluso fue más allá e instó a reducir los ministerios que existen hoy en la Rama Ejecutiva, buscando que solo haya un viceministerio.