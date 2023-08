Ni mi papá ni Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos Day y yo: Nicolás Petro

Nicolás Petro recibió el beneficio de libertad condicional y ahora podrá enfrentar el proceso en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito desde Barranquilla. El hijo mayor del presidente, una vez salió de los calabozos, aseguró que el presidente Gustavo Petro y el gerente de la campaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), no tenían conocimiento de los posibles dineros ilegales que ingresaron a la contienda.

“Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo Nicolás Petro en entrevista con la revista Semana.

Lea además: Libertad condicional para Nicolás Petro y Day Vásquez

El hijo mayor del presidente encendió el ventilador –como parte de una colaboración con la justicia– y hasta ahora se han revelado 27 nombres de empresarios y políticos que podrían estar involucrados en el escándalo que incluye violación de topes electorales y hasta ingreso de dineros que no fueron reportados en los libros contables de la campaña Petro Presidente.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mí respetados”, señaló el presidente Gustavo Petro tras las declaraciones de su hijo mayor.

Infórmese: Roy Barreras se posesiona como embajador de Colombia en Reino Unido

Es que Nicolás también se refirió al rol del presidente como papá. Contó que se sintió abandonado en medio de su vinculación a este proceso judicial y que, casi nunca, sintió una verdadera preocupación de su padre por él.

El exdiputado del Atlántico también detalló cómo se movió electoralmente en el Atlántico para impulsar la campaña del Pacto Histórico.

“Si hay alguien que tuvo el contacto directo con las bases del petrismo, sobre todo, en el Atlántico y parte de la región Caribe, fui yo. Si hubo alguien quien ayudó a organizar decenas de manifestaciones, fui yo. Y a mí eso me tiene muy triste y muy dolido, porque sentí que me utilizaron como una ficha de ajedrez y que en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda. Ahí sí me pusieron para que me devoraran completamente. Incluso, miembros de mi familia ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘uy, qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Entonces, es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo”, dijo Nicolás.

Infórmese: Política al Punto: ¡Patos al agua!

El intento de compra de un Mercedes Benz de 200 millones de pesos, una mansión en Barranquilla que costaba 1.600 millones y un lote en Puerto Colombia de 334 millones son los elementos que configuran la “vida de lujo” que intentó llevar el hijo del presidente, cuya única entrada económica –registrada– era su salario de 13 millones por ser diputado del Atlántico.

Nicolás Petro añadió que confía en la justicia y que espera que salga a la luz toda la verdad del proceso. Añadió que decidió colaborar con la justicia porque espera estar presente para el nacimiento de su hijo.

“Yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, quiero criar a mi hijo. Sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. No quiero eso para mi hijo. Entonces, es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía. Que se sepa la verdad”, puntualizó Nicolás.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion