Se avecina ola de referendos ante fracasos de proyectos en el Congreso

Como las decisiones en el Congreso no se están tomando con celeridad, o muchas veces terminan siendo contrarias a intereses de determinados sectores políticos, las calles se volvieron un escenario de presión para sacar adelante iniciativas que en el Capitolio no encuentran vía libre. Y no solo lo hace el presidente Gustavo Petro con sus polémicos balconazos y convocatorias constantes a movilizaciones.

Desde orillas políticas distintas, dos sectores –uno más a la izquierda y el otro más a la derecha– comenzaron a moverse para que se les dé la autorización de comenzar a recoger firmas e impulsar un referendo que, sin tener que pasar por el Legislativo, permita frenar el maltrato animal en actos que son aún considerados como tradiciones y prohibir del todo el aborto echando para atrás los derechos adquiridos constitucionalmente por las mujeres.

Por un lado, hay una propuesta de referendo para prohibir conductas consideradas crueles con animales como las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas y tientas, y otras prácticas comunes en zonas ganaderas como el coleo y el rejoneo.

La iniciativa es promovida por la senadora animalista Andrea Padilla, del ala más petristas de la Alianza Verde, quien ya le pidió a la Registraduría el aval para salir a recoger las firmas que fuercen el referendo.

“Estudiados los escenarios políticos y jurídicos concluimos que, de seguir el curso de acción que se viene presentando en el Congreso, los animales utilizados en espectáculos crueles seguirán sometidos a la violencia. Por lo tanto, acudiremos a mecanismos constitucionales de participación ciudadana para lograr la eliminación de la crueldad contra ellos”, enfatizó Padilla.

Y es que en campaña el presidente, Gustavo Petro, había firmado con la ahora congresista un compromiso en el que aseguraba que su Gobierno trabajaría para terminar con esos eventos de tortura con los seres sintientes. Sin embargo, desde que él llegó a la Casa de Nariño se han caído dos proyectos de ley que pretendían acabar con esas prácticas. El primero se hundió en noviembre de 2022 y la segunda en abril pasado.

Y, por otra parte y desde la derecha del espectro político, se estableció un comité de congresistas que se autoproclamó provida y presentó ante la Registraduría más de un millón de firmas para que se convoque un referendo que lleve a que se modifiquen los artículos 5, 11 y 18 de la Constitución. Traducción: se busca erradicar el acceso al aborto en todo el país.

El exsenador John Milton Rodríguez, uno de los promotores, aseguró en varias entrevistas que la intención es tumbar la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

“Aquí el mensaje es muy claro, y es que seis magistrados de la Corte Constitucional no pueden tomar la decisión que le corresponde primero al Congreso, hablando de leyes, pero que en el fondo le corresponde al pueblo”, precisó.

Así mismo, la senadora Karina Espinosa, del partido Liberal, aclaró que el referendo que se está planteando no pretende enviar a la cárcel a las mujeres que han abortado, sino que la intención es educar y concientizar para que este “crimen” y este “delito” no se siga presentando, “porque es que el aborto se volvió moda”. Y se quejó de que el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con una sección llamada “Política sexual y reproductiva”, que respalda la práctica del aborto.

Y el tercer frente, pero que hasta ahora está en la etapa de campaña para buscar firmas, es del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, quien comenzó a recorrer el país buscando apoyos para convocar a una consulta popular que haga contrapeso a las reformas de Petro.

“Queremos invitar a los colombianos de diferentes partidos a que nos ayuden, a que nos integremos para esta recolección de firmas, porque (...) encontrarán algunos temas de las reformas de salud, pensión y laboral que se apoyan y otros que se rechazan”, explicó Uribe.

Lo cierto es que todo esto pinta que, siguiendo los pasos de Petro –pero con un tono muy distinto–, las calles de pueden volver otro frente de batalla legislativo.

