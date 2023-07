El desafortunado destino de un ‘gota a gota’ cucuteño en Brasil

Su jefe desapareció

Cuando Alberto fue dado de alta no había nadie que pudiera hacerse cargo de su cuidado. Estaba en silla de ruedas, inmóvil y tenía dificultades para hablar.

La única persona que podía sostenerlo, era Vilma Da Silva, quien a pesar de sufrir lesiones más leves, tardó algunos meses en poder recuperarse para regresar a su empleo. En la entrevista confiesa que tenía unas semanas de embarazo y que el accidente le provocó un aborto espontáneo.

Ella fue quien se encargó de las consultas, de los gatos médicos y hasta de las terapias que han hecho poco por devolver la vitalidad de Simón Alberto. Por el contrario, cada día que pasa, su estado desmejora y ella, por su parte, no desea hacerse cargo.

“Me ha pedido que me vaya a traerlo o que, de lo contrario, vaya a cuidarlo porque ella ya no puede tenerlo, pero yo no tengo un peso para salir de Colombia. Yo tengo 72 años y no tengo manera de viajar a Brasil”, dice la madre.

El prestamista para el que trabajaba Alberto, un colombiano que lo contrató para las cobranzas ‘gota a gota’, estuvo presente los primeros días, pero luego desapareció, como desaparecieron los amigos y compañeros de tragos.

Vilma Da Silva solo sabe que ese hombre se marchó de Brasil y viajó a los Estados Unidos.

“No le importó nada la vida de Alberto y haberlo dejado aquí tirado, inmóvil y como un niño que ni siquiera puede valerse por sí mismo”, agregó.

No puedo buscarlo

Patricia Valencia reside en una humilde vivienda del barrio Llanitos. Allí habita con el mayor de sus cuatro hijos que con su trabajo sostiene la carga del hogar, mientras ella asume los quehaceres y el cuidado de sus nietos.

Su teléfono destartalado suena de vez en cuando y ella hace maniobras para hacerlo funcionar, procurando tener noticias de su hijo.

Dice que Vilma ya casi no le responde los mensajes, las videollamadas, menos, y las largas explicaciones que le daba a la familia se convirtieron en textos abreviados, una clara señal de desagrado.

“Yo estoy agradecida por todo lo que ha hecho porque son 14 meses cuidando a una persona que no es nada de ella y a la que tiene hasta que cambiarle los pañales”, reconoce.

Cuando Patricia consigue que le pase a su hijo al teléfono, le escucha decir, al otro lado, que vaya por él porque lo tienen en un hospital en Cúcuta. Ella no intenta contradecir su desatino, aunque su corazón de madre desearía que así fuera.