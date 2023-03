Estudio de microzonificación sísmica de Cúcuta está atrasado 20 años

El devastador terremoto de 1875 que dejó en ruinas a Cúcuta y cobró la vida de más de 3.000 personas no ha terminado por conmover a las autoridades de la capital nortesantandereana en su deber de blindar la ciudad de un desastre semejante, pese a la alta amenaza que representa estar sobre un territorio cubierto de fallas geológicas.

Apoya a La Opinión haciendo clic aquí: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Un estudio reciente de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), dirigido por el vicerrector de Investigación y Extensión, ingeniero civil Carlos Huberto Flórez Góngora, correspondiente a la tesis de grado del estudiante Bryan Estiven Sereno, denominado ‘Análisis Probabilístico de Amenaza Sísmica de Cúcuta’, determinó que Cúcuta debe aumentar de 0,35g, que es la aceleración horizontal máxima establecida en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR10), a 0,40g (porcentaje de aceleración con respecto a la gravedad), debido a que se encontró que las aceleraciones para Cúcuta ya van por encima del valor que establece la norma.

Este hecho, según el citado estudio, requeriría una modificación de la amenaza sísmica para Cúcuta.

Flórez explicó que la aceleración horizontal se refiere al suelo, a la aceleración sísmica en roca.

Lea aquí: Confirman multa a Director del AMC por conducir en estado de embriaguez

Reveló que el impacto que tendrían estas condiciones recaería directamente sobre el costo de las construcciones, dado que eso elevaría la cantidad de concreto y acero, aumento de las secciones de vigas, columnas y planchas, a fin de que esto pueda resistir la energía sísmica que probablemente se puede desprender de algunas de las fuentes sismo génicas que se analizaron, en este caso las fuentes sísmicas cercanas a Cúcuta.

Para los expertos resulta inaudito que las administraciones de Cúcuta de los últimos 20 años no se hayan interesado en adelantar el estudio de microzonificación sísmica de la ciudad, “para determinar sobre qué suelo estamos parados”, dijo Flórez.

Agregó que “Cúcuta lleva 20 años de retraso frente al estudio de microzonificación sísmica”.

Expertos constructores y miembros de Camacol Cúcuta y Nororiente como Juan Francisco Yáñez, coinciden en que la ciudad no cuenta con dicho estudio, pese a que desde hace varios años atrás se lo han solicitado a los alcaldes de turno.

Lea también: Declaran objetivo militar a defensores de DD. HH.

A juicio del constructor, una causa para que no se haya hecho sería por los costos elevados que demanda.

Yáñez dijo que dicho estudio sería una ventaja porque permitiría conocer las características sísmicas de las diferentes zonas de la ciudad.

Puso de ejemplo que es diferente hacer un edificio en el valle del Cúcuta y junto al río Pamplonita a hacerlo arriba en una montaña de La Libertad.

Aclaró que no tener el estudio no es que no garantice que las cosas no se hagan bien. Las cosas se hacen bien porque como no hay estudio de microzonificación sísmica los constructores se tienen que remitir a la norma sismorresistente que clasifica a Cúcuta como una ciudad con característica de sismicidad alta, “esto quiere decir que aquí los edificios se deben reforzar con más acero y concreto que en otras zonas del país”.