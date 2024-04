Nuevos detalles del cuestionado viaje al exterior del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

Sin embargo, las dudas estuvieron lejos de despejarse. La Opinión tuvo acceso a los documentos con los que el alcalde le pidió el permiso para salir del país al gobernador del departamento, William Villamizar Laguado.

“En mi condición de alcalde municipal de San José de Cúcuta… solicito a usted en su condición de Gobernador de Norte de Santander, su autorización para salir del país desde el día 26 de marzo hasta el 1 de abril de 2024 con el fin de atender la invitación efectuada por la empresa EFC SERVICE GmbH, a la ciudad de Ámsterdam”, dice parte del documento al que este medio de comunicación tuvo acceso.

El 2 de abril, el alcalde dijo que como el Concejo no estaba en funciones, debió acudir al gobernador para tramitar el permiso. También enfatizó que el motivo del viaje no tenía relación con la empresa EFC Service GmbH que en principio habría extendido la invitación; no obstante, los documentos con los que solicitó la autorización a William Villamizar demuestran que sí iba a Ámsterdam a cumplir con la reunión.

Esta solicitud la hizo el 21 de marzo, mismo día en que publicaron el decreto 0177, en el que designaban a Miguel Castellanos como alcalde encargado durante los días 26 de marzo hasta el 1 de abril. El argumento era el mismo: una visita a EFC Service GmbH en la ciudad de Ámsterdam.

En ningún documento se habla de Madrid, ni tampoco de motivos personales. El permiso que le aprobaron a Jorge Acevedo era claro: conocer innovaciones en el manejo de los recursos sólidos, nanofiltración en agua potable, energía solar, entre otros proyectos de sostenibilidad ambiental.



Los documentos no coinciden

El 6 de marzo la administración municipal introdujo al Concejo la invitación de esta empresa.

La misiva tiene fecha de 28 de febrero e indica que costearían al mandatario un viaje a la ciudad de Ámsterdam entre el 20 y 28 de marzo.

Sin embargo, el documento que entregaron a la Gobernación, también con fecha de 28 de febrero, señala que el famoso encuentro sería del 26 de marzo al 1 de abril.