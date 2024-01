¿Por qué motivos se violan más las normas de Tránsito en el área metropolitana de Cúcuta?

Taxis con 19 comparendos por no tener al día el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) ni la Revisión Técnico Mecánica circulan campantes por las calles de Cúcuta y el área metropolitana sin ninguna resistencia de las autoridades de Tránsito.

Un hecho gravísimo, dijo José García, veedor de Tránsito de la capital nortesantandereana, si se tiene en cuenta que en estos carros se presta el servicio público de transporte de pasajeros y está en riesgo la vida de quienes viajan en ellos.

Y no es un solo taxi, son muchos, y particulares también, con 11, 12 y hasta 15 comparendos en los tres últimos años por no contar con estos requisitos que son de estricto cumplimiento de Ley, dice García.

La Opinión conoció el top 10 de las mayores infracciones cometidas por los conductores de Cúcuta, que se lleva en la estadística del Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta que opera las cámaras de fotodetección en la capital nortesantandereana, y la que encabeza la lista es precisamente no portar SOAT vigente (37,6%), seguido de la Revisión Técnico Mecánica (37,2%), dijo el vocero de esta compañía, Didier Ramírez.

Lea aquí: Cuidado con la compra de útiles: lo permitido, lo prohibido y cómo denunciar

Las otras infracciones que completan la lista de las diez primeras son no portar elementos reglamentarios, como casco y chaleco, para conducir motocicletas (10,5%); pasarse el semáforo en rojo (10,3%); estacionar en sitio prohibido (3,6%); adelantar en curva (0,7%); transitar por los andenes; no respetar las señales de tránsito; no contar con licencia para conducir, y cargar y descargar mercancías en el horario no establecido.

Ramírez alertó, principalmente, por la violación de las dos primeras infracciones (SOAT y la Revisión Técnico Mecánica), “porque ponen en riesgo la vida”.

“Transitar por las vías sin estos requisitos es como que un ciego manipule un arma de fuego”, subrayó el directivo.

No contar con estos requisitos vigentes abre un interrogante sobre el comportamiento que están teniendo los usuarios de las vías en Cúcuta, pero también sobre la clase de controles que están ejerciendo las autoridades de Tránsito.

Lea también: Minsalud no le gira al hospital Erasmo Meoz la plata que anunció el año pasado

Pero también cuando se lleguen a presentar accidentes con heridos o víctimas fatales quién termina pagando los gastos en casos como estos en que no se cuenta con las garantías de seguridad y cubrimiento, se preguntó Ramírez.

Añadió que lo que está ocurriendo con el cumplimiento de las normas de tránsito y con la accidentalidad se ha convertido en los últimos años en un problema de salud pública, (más ahora que ninguna institución prestadora de salud se muestra interesada en atender heridos en accidentes de tránsito, por aquello que no se están pagando por parte del Estado los porcentajes que se manejaban hasta hace apenas un año).