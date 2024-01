¿A qué autoridad se puede acudir en Cúcuta frente a un caso de maltrato animal?

En Cúcuta, los animales no se salvan del abandono, maltrato y falta de cuidado por parte de sus dueños. Pero, qué hacer ante estos casos.

Ayer, circularon imágenes en redes sociales de un perro que murió atropellado y su amigo, también perruno, se quedaba a su lado con una mirada triste y vacía. El dueño del vehículo no dudo en abandonar el lugar.

Asimismo, un burro recorre día y noche un terreno cercano al Club Tennis. Para Juan Carlos Conde, residente de la zona, este fue abandonado, pues nunca ha visto a alguien que esté al tanto del animal.

“El pobre animal anda ahí a la deriva, la gente lo ve pasar y nadie hace nada, no hay autoridad que lo cuide. Yo estuve viendo donde podía poner la queja y no existe en la ciudad una oficina de la Policía Ambiental. Hay un número telefónico que me dieron, pero nadie contesta”, dijo.

Al respecto, el capitán Carlos Lago, jefe de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cúcuta, aclaró que el grupo de la Policía Ambiental y Ecológica, por temas de resolución y reorganización de la estructura orgánica de la institución, pasó a la sección de Carabineros.

“En esa seccional hay tres unidades, uno es el grupo Ambiental y de los Recursos Naturales (lo que antes se llamaba la Policía Ambiental), los guías caninos y el de carabineros”, precisó.

La oficina, que antes estaba ubicada en el Malecón, ahora está en el Ecoparque, donde quedaba el antiguo puesto de Carabineros. Cualquier persona que evidencie maltrato animal o problemas ambientales, puede dirigirse a dicho lugar para hacer el reporte.

“Nosotros no somos autoridad ambiental, somos un apoyo, las personas creen que vamos e incautamos el animal, lo llevamos a la estación y allá hacemos la liberación. Sin embargo, no es así”, señaló.

Lago mencionó que cuando son faunas silvestres, la especie queda a disposición de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, la cual realiza los protocolos correspondientes.

Cuando son animales domésticos (felinos, caninos y equinos) hacen la intervención con la Secretaría de Salud de Cúcuta.