Las 5 razones por las que es difícil ahorrar

Una de las preocupaciones más frecuentes en la sociedad actual, es la ausencia de ahorros que previenen una caída en picada en caso de quedarse sin empleo, generando así un colchón que permite la búsqueda pacífica de una nueva fuente de ingresos.

A lo largo de los años, los hábitos de consumo se han transformado y de igual forma el hábito de ahorrar, lo cual, en algunas situaciones, responden a sesgos que invitan a las personas a no destinar una parte de sus activos hacia una reserva de dinero para el futuro.

Según Kelly Joana Parada Peñaranda, psicóloga de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, esto se debe a que el cerebro humano tiende a dar prioridad a la resolución y eficiencia inmediata, por lo que puede llegar a ser demasiado pesimista sobre las posibilidades de cumplir un objetivo a futuro y se resiste al cambio de hábitos, aunque estos puedan generar un daño a largo plazo.

Lea: ¿Qué busca el cambio en la reforma tributaria que propone Gustavo Petro?

Tal como lo explica, los hábitos son todos aquellos comportamientos que, una vez se comienzan a repetir prolongadamente, se convierten en la forma natural de ver y hacer las cosas. Por ello, en el caso de la educación financiera es importante descubrir qué hábitos financieros se tienen: la forma en que se gasta el dinero, cómo se ahorra o se planifica o el uso que se hace de tarjetas de crédito o préstamos personales y valorar cuáles de estos son dañinos y es conveniente cambiarlos.

“Entender los hábitos y ser consciente de los errores que se repiten dentro de ellos, ayuda a poder priorizar de la necesidad de ahorro que existe, lo cual contribuye a u cambio dentro de la conducta, transformándola de forma positiva, pues hay que dejar el pensamiento de que solo endeudándose se consiguen las cosas o que es imposible ahorrar”, puntualizó.

Para entender las razones más frecuentes por las cuales a una persona se le dificulta el ahorro, Ana María Sierra, gerente de Responsabilidad Corporativa y Educación Financiera de BBVA en Colombia, señala que la clave consiste en entender los distintos sesgos cognitivos que pueden llegar a ser trascendentales en el éxito o fracaso del camino hacia el ahorro y señala los siguientes:

Conozca: La estrategia de la Gran Alianza Empresarial para crear 60.000 empleos en Cúcuta

1. Sesgo del presente

Ante la decisión de elegir entre una hipotética ventaja futura o una gratificación inmediata, los seres humanos tienden a quedarse con el aquí y el ahora, minusvalorando los beneficios futuros.

Debido a la predisposición hacia el presente y el desapego emocional con nuestro yo-futuro, se suele fallar en concretar y poner en marcha los planes de ahorro para el largo plazo.

Por otro lado, sucede que en ocasiones puede resultar difícil predecir cuánto dinero sería suficiente apartar para el futuro, y quedarse corto en lo que se aparta, o hacer una aproximación demasiado vaga a nuestra capacidad de ahorro real.

2. Efecto de sobreconfianza:

Por norma general, se sobreestima la capacidad para alcanzar metas y la probabilidad de que todo salga bien. Este optimismo exagerado respecto a las capacidades propias, podría parecer beneficioso para llevar a buen término cada propósito, pero realmente significa que no se es realista y no se toman las acciones necesarias para asegurar de que se lleguen a cumplir los objetivos propuestos.

3. Aversión a la pérdida:

Se le asigna más valor a evitar pérdidas que a tener ganancias de la misma cuantía, de ahí el efecto de dolor de pagar. Por tanto, este sesgo tiene beneficios naturales para el ahorro. Sin embargo, en una época como esta, en la que los usuarios pagan cada vez más con tarjetas y medios digitales, esta aversión está desapareciendo, debido a los pagos digitales porque no se siente el dinero, no se toca, no sale de la cartera y no aminora la cantidad de lo que sigue quedando dentro, por lo que los pagos se hacen invisibles y esto puede hacer que se caiga en compras impulsivas sin tener realmente la capacidad de pago para adquirirlo y generando sobreendeudamiento.

Entérese: Consejos para que su 2024 no sea un desastre financiero

4. Sesgo del ‘status quo’:

La aceptación a lo que se viene dando y a seguir con lo que siempre se ha hecho, puede dificultar que se incorporen nuevos hábitos de vida, como puede ser el ahorro, pero también puede usarse a favor, pues en el caso del ‘status quo’, puede ser extremadamente útil aprovechar los automatismos presentes disponibles en las ‘apps’ para programar un ahorro mensual de cierta cantidad que desviar a otra cuenta.

Por ejemplo, si está programado y siempre se produce este trasvase, se acostumbra a contar con ese descuento mensual para generar ahorro y no cambiar esa rutina.

5. Sesgo del encuadre o marco:

Una misma información puede ser leída de forma distinta en función de cómo sea presentada, por lo que la forma en la que se cuenta algo altera las decisiones que tomamos al respecto. Este efecto puede ser aprovechado para fomentar el ahorro a través de muchas vías, por ejemplo, enmarcando el ahorro en un contexto de gratificación para añadir elementos motivacionales al proceso.

La intención es ser capaces de generar una sensación de gratificación comparable a la que se provoca al hacer compras, sin caer en gastos impulsivos.

Finalmente, todo esto es importante a la hora de hablar sobre la educación financiera, la cual “permite entender conceptos financieros, aprender a utilizar productos y servicios bancarios y desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para adquirir una mayor concienciación de los riesgos y oportunidades que representan”, menciona Sierra, para así invitar a concientizar al rededor del ahorro a las nuevas generaciones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion