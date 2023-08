Paola García, de jugar microfutbol, a ser campeona con las Leonas de Santa Fe

Una de las ilusiones de Paola Andrea, es jugar en el fútbol mexicano o la Liga española.

Un título a la perseverancia

Por su buen desempeño, en 2021 fichó por el Libertad Limpeño donde actuó un año llegando hasta semifinales y de ahí sale para reforzar a Yaracuyanos de Venezuela en la Libertadores.

Con Santa Fe vive dos etapas, la primera en 2022, de nuevo alcanzando las semifinales y la de ahora, pero antes haría un paso por Alianza Lima.

“El año pasado perdimos en semifinales contra el Cali y este año se nos dieron las cosas salimos campeonas”, afirmó.

Pero qué significó para Paola Andrea este título que venía luchando con el equipo que fuera, pero sobre todo quería hacerlo en la Liga Colombiana.

“Estábamos mentalizadas y teníamos un objetivo claro, corregimos en lo que habíamos fallado el año pasado. Las jugadoras de experiencia y la juventud fue lo que nos llevó a alzar la Copa, más cuando América y Santa Fe estaban empatados en títulos (dos ligas cada uno) y saber que había esa rivalidad, el terminar en casa de ellas (el Pascual Guerrero) y ganar en casa del rival, la verdad, para mí fue una experiencia increíble.

Había trabajado mucho tiempo por el campeonato y estar acompañado por los hinchas en el Campín y en Cali fue algo extraordinario”, subrayó.

No obstante, Paola que ya sabe que es ser campeona, lamento que el Cúcuta Deportivo no tenga equipo femenino en la Liga.

“Es triste que el Cúcuta Deportivo no tenga equipo femenino y que las cosas se sigan haciendo de la manera que no debe ser, por acá hay muchas niñas con demasiado talento, pero no hay posibilidades y toca ir a buscar las oportunidades a otro lado. Pienso que no es lo correcto porque si hay talento pues representemos el equipo de nuestra ciudad”, sostuvo Paola Andrea.

La selección Colombia

Acerca de la actuación de la selección Colombia en Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la jugadora zuliana opinó que “me siento feliz por el trabajo que han realizado las muchachas, con algunas de las cuales he compartido camerino, están haciendo las cosas de la mejor manera y este Mundial hace que el fútbol femenino de Colombia sea más visible”.

Asimismo señaló una de sus ilusiones es llegar a formar parte de las ‘Chicas Superpoderosas’.

“En mi caso particular no he sido convocada, pero no descarto la posibilidad de algún día integrar la selección, siempre he soñado con estar ahí, pero es complejo cuando trae un proceso largo, yo vengo del microfútbol, pero no pierdo la esperanza de jugar algún día”, concluyó Paola.

La nortesantandereana dentro de sus planes dice que le gustaría jugar en México o España.

“Me ha gustado ver el fútbol con otra visión, desde otra cultura y el plan es salir del país, pero uno debe estar atento al llamado de un equipo y a veces las cosas no son como uno las quiere, sino como Dios se las pone a uno”, acotó la campeona con Santa Fe.

