Eln habría cometido la masacre en Buena Esperanza

En la vereda Los Reyes, del corregimiento Buena Esperanza, la comunidad está en medio del terror de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y del Eln. Nadie se atreve a decir algo, pues saben que si alguna persona abre la boca, tiene dos opciones: dejar todo tirado para huir o morir en ese punto de la zona rural de Cúcuta.

Al igual que este caserío, son muchas las poblaciones de esa parte de la capital de Norte de Santander, así como en Puerto Santander, que viven bajo el yugo de estos dos grupos armados ilegales, pues mantienen una guerra por el control del territorio.

Precisamente, hace dos días, en el sector Punta Arrecha, de Los Reyes, el Eln demostró su poder bélico y cometió una masacre, sus víctimas fueron un niño de 16 años, Alonso Páez Páez, de 55; y Ebelio José Barón Redondo, quien era oriundo de Tierralta, Córdoba.

Con el paso de las horas, la Policía Metropolitana y la Fiscalía fueron conociendo muchos más detalles de lo ocurrido y sobre quienes fueron las víctimas.

Los uniformados se enteraron de que Alfonso Páez vivía en la vereda La Susanita (Buena Esperanza) junto con su mamá y dos hermanos, además tenía una discapacidad mental y era conocido en la zona por hacer mandados.

Del menor de edad conocieron que residía en Villa del Rosario y hace pocos días llegó a ese corregimiento para, supuestamente, trabajar en una finca. Sus allegados se enteraron sobre el crimen el domingo por la noche, cuando unos policías los llamaron para darles la lamentable noticia.

Por eso, ayer, cuando los familiares del niño llegaron a la Fiscalía a pedir la orden para reclamar su cadáver en Medicina Legal, tenían muchas inquietudes que nadie les pudo aclarar.

“Dicen que él era integrante de las Agc y por eso lo mataron en un supuesto enfrentamiento, pero es mentira, porque él se dedicaba a la zapatería y la marroquinería, además, vivía con nosotros en Villa del Rosario, era tranquilo y trabajador, su único pecado fue irse a trabajar a una finca”, sostuvo un familiar del niño.

Añadió: “él nos dijo que se iba a trabajar y a ganar unos pesos para apoyarnos con los gastos, juramos que no se había comunicado el sábado y el domingo, porque allá no había señal o no tenía para cargar su celular. Fue en la noche (domingo) que nos llamaron para decirnos que a nuestro muchacho lo habían asesinado junto con otras dos personas”.

Ayer, una comisión de la Fiscalía, apoyada por el Ejército, trataban de reconstruir lo sucedido, pues entre las versiones que se conocían, se dijo que varios hombres fuertemente armados y portando prendas del Eln llegaron hasta ese sitio y dispararon contra las tres personas, también apuñalaron a una de ellas.

“El señor (Alfonso) era mandadero en la zona y no estaba involucrado en problemas. Del menor de edad se sabe que trabajaba zapatería en el municipio histórico y desde el viernes (12 de mayo) llegó a ese corregimiento. De Ebelio José no se conoce mucho, solo que era de Córdoba”, contó una fuente judicial.

Una situación critica

Este hecho encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander y la Personería de Cúcuta sobre la tensa situación que se vive en la capital del departamento.

Pues con esta reciente masacre ya van tres las que se registran en la capital de Norte de Santander y su área metropolitana. Hasta el momento, las autoridades solo han logrado capturar a uno de los implicados en uno de estos hechos.

Desde la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander se indicó que ya se habían emitido alertas tempranas sobre la situación de violencia que se vive en la zona rural de Cúcuta, por lo que esperan que las autoridades ejecuten acciones para mitigar esa situación.

“El otro tema es el informe que deben entregar las autoridades sobre la masacre y las medidas que van a tomar… En una de las alertas tempranas se mencionó que en diferentes corregimientos de la zona rural de Cúcuta hay presencia de grupos armados que afectan a la población civil”, sostuvo un representante de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, Karol Yessid Blanco Monroy, personero de Cúcuta, explicó que desde su despacho se ha llevado la oferta institucional hasta la zona rural de la capital de Norte de Santander. También resaltó que hace falta pie de fuerza en ese sector.

“Es evidente y razonable determinar que esa zona, en todo lo que tiene que ver con seguridad, se encuentra desprotegida, así como tampoco hay asistencia médica, servicios públicos, entre otros aspectos… Estamos en contacto con los líderes comunales del área rural para que cuando sea necesario haya una intervención como ministerio Público”, añadió Blanco.

Para Andrés Pacheco, defensor de derechos humanos, es preocupante el conflicto que se genera en esa zona de Cúcuta, por lo que es necesario que el Ministerio de Defensa gestione las garantías necesarias para que en ese territorio haya un cese a la violencia.

Lo que se sabe del hecho

Extraoficialmente se conoció que el domingo, hacia las 11:00 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados y portando prendas del Eln llegó a ese punto de la vereda Los Reyes y comenzó a disparar contra las víctimas.

Al ver que uno de sus objetivos quedó con vida, le propinaron tres puñaladas, viéndolo morir lentamente.

Además, agarraron dos motocicletas en las que se movilizarían las víctimas y las quemaron. Al parecer, en ese lugar, las Agc tenían un punto de cobro de extorsiones, por eso se habría registrado el hecho violento.

Una hora después de que los asesinos huyeron, el Ejército llegó al sitio y acordonó el lugar, además, revisaron que no hubiesen dejado explosivos a orilla de carretera.

