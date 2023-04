Fiesta infantil terminó en un doble asesinato, en Panamericano

Un presunto ajuste de cuentas es la principal hipótesis que las autoridades policiales manejan sobre el asesinato de Edinson Fabián Wilches Galvis y Wendy Valentina Infante Montoya, ocurrido en la madrugada del domingo, mientras la mujer celebraba con unos seres queridos el cumpleaños de su hija, de cuatros años.

Lea: Motociclista muere arrollado por una volqueta en el puente Mariano Ospina Pérez

Precisamente, esa hipótesis indica también que el hecho de sangre habría sido ordenado por una persona que se encuentra privada de la libertad, quien días antes amenazó a Edinson Wilches por una situación, al parecer, ligada al microtráfico.

Según se conoció, el criminal arribó hasta la calle 5 entre avenidas 7 y 8 del barrio Panamericano para acabar con la vida del hombre que trabajaba en una fábrica de bluyines, y la mujer habría sido alcanzada por una bala perdida que la impactó en la cabeza.

El crimen

En un video de seguridad, que es analizado por las autoridades, quedó registrado que la fiesta se dio con normalidad, en medio de la alegría y la música, pero hacia las 12:30 p.m. el asesino y su cómplice, que iban en una moto, pasaron por el frente de la casa.

En las imágenes se ve que los sujetos cruzan lentamente por el lugar con rumbo a la avenida 7, que es la vía principal de ese barrio. A las 12:36 p.m. el parrillero se bajó y caminó hasta donde se encontraban las personas.

Entérese: Golpe a la extorsión en Cúcuta y Villa del Rosario

El pistolero se acercó hasta Edinson Wilches y le disparó en la cabeza, provocando el pánico entre la gente que se refugió en la casa, entre esas Wendy Infante, quien fue impactada segundos después.

“Nosotros nos quedamos afuera hasta tarde, de repente comenzó a brisar, por lo que las 14 personas reunidas nos sentamos en el andén. En ese momento apareció el asesino”, dijo una allegada a Wendy Valentina.

Aunque la mujer fue trasladada en un carro hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz llegó sin signos vitales. La Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) arribó a ese sector para adelantar la inspección técnica y trasladar el cuerpo del hombre hasta el Instituto de Medicina Legal.

Los funcionarios de la Brinho recogieron dos proyectiles y un par de vainillas de calibre 9 milímetros e informaron que Edinson Wilches estaba indiciado por tráfico de estupefacientes, en 2014.

Dolor entre las familias

La voz de la madre de Edinson Wilches, de 34 años, ayer se entrecortaba al recordar cómo uno de sus nietos la despertó, la abrazó y le dijo que su tío había sido asesinado.

“Yo iba para un paseo hoy (domingo) cuando me dice el niño que el tío está en el cielo, que lo abrace fuerte. Él no tenía problemas con nadie, el sábado el vino y luego bajó para la fiesta donde la hija de su amiga Wendy Valentina. Yo no supe más”, dijo la mamá.

Agregó que su hijo tuvo hasta el año pasado una venta de comidas rápidas, pero por los altos costos de los ingredientes para preparar los perros calientes y las hamburguesas decidió laborar en la fábrica de bluyines.

Asimismo, la nuera de Infante Montoya explicó que el anhelo de ella desde enero fue preparar la fiesta de cumpleaños de su pequeña hija, por lo que comenzó a ahorrar junto con su pareja para comprar los diferentes elementos que necesitaban para el agasajo.

“Ella siempre era muy atenta y se la pasaba en la casa con la niña. Es triste que las cosas sucedan así y esta fiesta ahora quede en nuestras memorias por el doble asesinato y no por la alegría del momento”, señaló la familiar.

Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion