La mamá de Néstor Peña guarda la esperanza de volverlo a ver

La mamá de Néstor Luis Peña Vielma aún guarda la esperanza de que en cualquier momento tendrá noticias de él y se reencontrarán, pues ya lleva tres años de no saber nada de su hijo, la última vez que lo vieron fue en Cali (Valle del Cauca).

La mujer, que vive en Cúcuta desde hace unos cuatros años, tras llegar de Venezuela con Néstor Luis, para emprender una nueva vida, sigue esperando que las autoridades o cualquier persona le indiquen qué sucedió con él, porque el 16 de mayo de 2020 ‘se lo tragó la tierra’.

“Yo espero que esto sea un mal recuerdo, nos reunamos y estemos felices. Él era un buen hijo, llegó a Cúcuta para trabajar, estuvo en un local de reparación de celulares, pero la situación lo llevó a buscar un empleo en otro departamento”, dijo la madre de Néstor Peña.

El hombre, que tenía 18 años en el momento de su desaparición, es de contextura delgada, piel trigueña y tiene cuatro tatuajes: dos nombres el pecho, una calavera con una estrella en las costillas y una muñeca en la pierna izquierda.

La desaparición

Tras pasar varias semanas en las que no conseguía empleo en la capital de Norte de Santander, porque en ese entonces la pandemia por la COVID-19 obligó a varias empresas a cerrar, Néstor decidió alistar su ropa e irse para Cali.

Aunque su mamá le pidió en varias oportunidades que esperaran unas semanas que la situación mejorara, él se arriesgó y emprendió el viaje para la capital del Valle del Cauca. Madre e hijo se despidieron con un abrazo en la Terminal de Transporte de Cúcuta, donde él se montó en un bus. Hasta ese día ella lo vio en persona.

El hombre se fue de Cúcuta con poco dinero, al punto que le tocó caminar unos días de ese trayecto, porque la plata se le acabó, según contó la angustiada mamá.

“Él me decía donde estaba, me mandaba fotos al WhatsApp de los lugares, los letreros de las ciudades, los paisajes. Me decía que rezara por él y que todo iba bien”, contó la mujer.

Néstor Luis llegó a Cali el 14 de mayo y consiguió trabajo en una obra de construcción, a lo que él aceptó y llamó a su mamá para decirle que había encontrado un empleo.

En ese momento, la alegría de la madre y el hijo fue inmensa, pero días después todo se tornó en desespero y tristeza, porque Peña Vielma dejó de comunicarse con ella, pese a las llamadas y mensajes de WhatsApp que la mujer le hizo.

“Nadie lo espera, la muchacha que tenía (novia), a los seis meses ya tenía otra relación y es normal porque yo soy la mamá y mi amor por él nunca se acabará. Yo duré un mes yendo a la Fiscalía en Cúcuta, para poner la denuncia por desaparición”, aseguró la mujer con la voz entrecortada y a punto de llorar.

Y añadió que un mes después (junio) le recibieron el denuncio y comenzaron con la búsqueda en Cali, pero al cierre de esta edición no le habían dicho nada sobre el paradero del hombre.

