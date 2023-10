Mitos y realidades sobre la migración venezolana en Colombia

Tras la crisis económica, social y política en Venezuela, el fenómeno migratorio se acrecentó, generando que unas 7 millones de personas salieran de este país en busca de oportunidades que les permita obtener una mejor calidad de vida, siendo Colombia uno de los principales países receptores debido a su condición fronteriza. Los números de Migración Colombia, a corte de octubre de 2022, indican que al país han migrado más de 2,5 millones de personas provenientes de Venezuela con vocación de permanencia.

Con la migración de esta población a Colombia, también llegaron diversos estigmas que se desprenden de particularidades xenófobas en contra de estas personas, que se vio permeada por imaginarios colectivos que se reflejan en frases comunes que se escuchan en las calles de la ciudad. Pero, precisamente, este reportaje viene a mostrar esos imaginarios o mitos con la realidad de lo que significa la migración venezolana para Colombia.

¿Mito o realidad?

Mito 1: “Las mujeres venezolanas vienen a quitar los maridos”

Un mito cruel

Según el Boletín Especial “Violencia Contra las Mujeres Migrantes en Colombia: una frontera por superar”, difundido por la vicepresidencia de Colombia, dentro de todos los riesgos a los que se exponen las mujeres migrantes en territorio colombiano, se encuentran las demostraciones de xenofobia que categorizan a las mujeres venezolanas, que comienzan relaciones sentimentales con hombres colombianos, como “quitamaridos” o “fáciles”. Pero a esta acusación le hace falta visualizar los contextos de vulnerabilidad en los que viven las afectadas.

Además, este tipo de imaginarios, “aumentan el miedo de las mujeres migrantes venezolanas a acceder a procesos para el restablecimiento de sus derechos en casos de violencias al interior de las familias o de pareja, y las obligan a tomar medidas de seguridad como el encierro para evitar ser agredidas”.

En ese sentido, también explica que para algunas migrantes en condición irregular con dificultades para acceder a sus derechos, puede resultar difícil rechazar una propuesta de estabilidad para acceder a cosas básicas como alimentación o vivienda que puede hacerles un hombre establecido en territorio colombiano, por lo que es injusto juzgarlas por perseguir su supervivencia bajo los efectos del llamado amor romántico.

Mito 2: “Los venezolanos son flojos, quieren que le regalen todo”

Un mito mal contado

Esta frase generalmente viene acompañada de mencionar los famosos subsidios entregados por el Gobierno de Venezuela a sus habitantes, que facilitaban la calidad de vida, razón por la cual se tiende a pensar que quienes llegaron a Colombia, lo hicieron con la idea de que también debían llegar a pedir al Estado colombiano.

Aunque es difícil sondear si las personas de dicho país piensan o no así, la realidad de las cifras demuestran que para 2022, según el Observatorio de Migración, se encontraban 81.337 personas venezolanas inscritas en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros (RUTEC), la mayoría catalogados en profesiones de apoyo administrativo y servicios personales, además de contar para la misma fecha, con 496.027 estudiantes matriculados. Demostrando que quienes migran no lo hacen porque simplemente sean flojos, sino porque buscan mejores oportunidades.

Mito 3: “Vienen al país a colapsar el sistema de salud”

Entre el mito y la realidad

Argumentar que las personas que migran desde Venezuela a Colombia colapsan el sistema de salud y en consecuencia son culpables de las fallas de este, es complejo de definir, ya que como tal no existen cifras al respecto, pero lo cierto es que sí han representado un reto para el sistema que ha debido asumir la atención e inscripción de las personas que se encuentran de forma regular e irregular.

Las fallas en el sistema corresponden a situaciones estructurales que, aunque existieran desde antes que empezara la crisis migratoria, con su llegada se hicieron más visibles, además de no encontrarse preparada para una situación que tomó por imprevisto al Estado colombiano.

Actualmente, los afiliados al último mes del 2023, fueron más de un millón de personas, donde el 13,1% se encuentra en condición de cotizante, siendo la mayoría quienes se catalogan como cabezas de familia con el 73,1%, como lo registra el Observatorio de Migración.

Mito 4: “Las mujeres vienen a Colombia a parir”

Una realidad tergiversada

La creencia de que las venezolanas viajan a otros países para parir, se encuentra relacionada con la obtención de la nacionalidad extranjera para los recién nacidos solo por el hecho de nacer en el territorio, pero así no es como funciona en Colombia.

Para que una persona nacida en territorio nacional pueda obtener la nacionalidad colombiana, al menos uno de sus padres debe ser colombiano para que pueda otorgársela.

Sin embargo, los niños nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto del 2015 con padres venezolanos, pueden acceder a la nacionalidad colombiana, gracias a una medida llamada ‘Primero la Niñez’, lo cual ha hecho creer que las mujeres llegan a Colombia para que sus hijos obtengan la nacionalidad y todos los derechos que vienen con ella.

Sobre esto, la realidad del caso es que, aunque las mujeres en estado de embarazo sí buscan llegar al país con intención de parir, no lo hacen por las razones que se piensan, sino más bien por las precariedades del sistema de salud en Venezuela, donde “Las mujeres vienen a Colombia a parir” Mito 4 no se les brinda garantías al momento de dar a luz. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el boletín epidemiológico de Venezuela en 2016, última fecha en la que se conocieron datos oficiales luego de dos años de silencio, se reportó un crecimiento de un 65,79% en mortalidad materna y un aumento del 30% de la mortalidad infantil, situación que obliga a las madres a migrar para poder dar a luz de manera segura.

Mito 5: “Llegan a robar y aumentan la inseguridad en el país”

Un mito xenófobo

Para el 2020, en Cúcuta, una ciudad caracterizada por recibir flujos migratorios constantes debido a su condición fronteriza, el total de capturas de venezolanos alcanzaba el 0,24% de la población y según la policía metropolitana, apenas 360 de los 1.355 detenidos fueron venezolanos para el mismo año, lo cual demuestra que la incidencia de estas personas es mucho menor a la de personas colombianas que cometen actos delictivos.

Aunque no es justificable por ningún motivo realizar acciones al margen de la ley que afectan la seguridad de una comunidad, lo cierto es que estos no son los primeros culpables de la inseguridad de las localidades donde residen, ya que no representan siquiera la mitad del total de personas detenidas.

De 2015 a 2020, con cinco años de emergencia debido a la crisis en Venezuela, el número de capturados en territorio colombiano llegó apenas al 2 %,

según cifras de la Policía Nacional, donde hasta mayo de 2020, los migrantes en cárceles a nivel nacional solo representaron el 1% de la población, por lo que es falso que estos llegan a robar y aumentan el índice de criminalidad e inseguridad, siendo estas acusaciones xenófobas sin ningún tipo de fundamento que estigmatizan a la población migrante venezolana.

