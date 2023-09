Brayan Esteban, de actor de escenas de alto riesgo, a entrenador de parkour

La buena preparación es fundamental para la práctica del parkour.

Grata experiencia

Pero en serio, ¿fue actor dobles de escenas de alto riesgo?

“La verdad me impulso las dos actividades que me han gustado, el parkour y la actuación.

Desde muy niño empecé hacer videos para las redes, para cuando eso no estaba muy de moda el Youtuber, pero fui uno de los primeros en hacer este tipo cosas. Me oriente primero en el modelaje en Los Patios donde inicié todo y luego viajé a Bogotá”, relató Brayan.

Mientras estudiaba teatro en la academia Charlotte, en Bogotá tenía que ingeniárselas y rebuscarse la forma de poder sostenerse esa gigantesca urbe porque la plata era medida.

Lea aquí: Cucuteños ganaron en el Campeonato Nacional de Aéreos y Pole Sport 2023

“Estando en Bogotá, me vi en la necesidad buscar dinero de una u otra forma y para no dejar de practicar lo que amaba (el parkour), empecé hacer actuación de alto riesgo que muy pocos lo hacen.

Comencé haciendo audiciones para papeles secundarios, pero un día me vieron dando unos saltos mortales y me invitaron a hacer unas tomas, le agarré gusto porque vi que no era complicado para mí, que había practicado parkour y me vinculé a esta profesión (de actor), cuatro años y luego volví a mi deporte expresó Brayan Esteban Almeida.

Brayan participó en varias series como artista de alto riesgo reemplazando a actores de reparto sobre todo como villano con sus saltos donde recibía un pago entre los $180 mil y $250.000, hasta que dijo no más.

“Estamos hablando del año 2010 a 2014, para mí era un platal, las grabaciones de esas escenas podían durar diez horas y como trabajaba como artista independiente, alcanzaba a ganar al mes, $1.300.000 que complementaba con otros trabajos, me iba rebién con la actuación, pero después me regresé por la familia”.

No obstante, Brayan reconoció que le iba bien en la actuación haciendo escenas peligrosas, pero prefirió darse un alto en el camino y quedarse con el parkour no solo como practicante sino también como entrenador y fomentar la práctica de esta modalidad.

“No sé hasta dónde y cuando hubiera podido ser actor de alto riesgo. Qué pudo haberme ido mejor, sí, pero como estoy ahora me siento mucho mejor, afirmó.

Aunque no tuvo accidentes graves, solo uno leve que fracturándose dos dedos del pie derecho, al caerle una barra metálica.

Pasando al plano deportivo y luego de su paso por Bogotá se propuso masificar el parkour en su natal municipio de Los Patios en 2017 a través de las escuelas de formación deportiva llevándolo por toda el área metropolitana.

En 2020, creado el club Olympo Parkour inició su participación en el primer Torneo Nacional de manera virtual debido a que le pandemia de la COVID-19 obligó a todo el mundo a estar encerrado por salud.

“El primer torneo fue virtual estuvimos con dos deportistas, el segundo fue el año pasado después de la pandemia y este 2023 competimos en el tercero con la selección Norte que la componen seis deportistas, trayendo medallas”.

Almeida utiliza diferentes escenarios al aire libre en diferentes sectores de la ciudad y el área metropolitana. Actualmente cuenta con cerca de 40 deportistas en todas las categorías, en damas y varones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion