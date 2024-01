Jossimar Calvo y Ángel Barajas le apuntan a los Juegos Olímpicos de París 2024

Jossimar, quien este año cumplirá 30, es un experimentado en Copas Mundo participando en más de 20.

“Es un desafío muy importante las próximas cuatro Copas, es trascendental para ir a Juegos, muchos gimnastas lo sueñan y desean. Después de Rio he tenido bajas y altas, pero sigo enfocado, no he renunciado a la meta de volver a estar en unos Juegos. Todavía me mantiene con mucha motivación y ganas, pese a mis caídas”, comentó a La Opinión el cucuteño que ha brillado en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Suramericanos.

A Tokio 2020 no pudo clasificarse. Entre 2019 y 2020, el estelar deportista sufrió de lesiones que lo obligaron a someterse a cirugías.

“Varias cirugías han retrasado mi nivel deportivo, ha sido un reto el poder retomar el nivel, pero tener la oportunidad de estar en unos Juegos nuevamente hacen que todo el trabajo y sacrificios valgan la pena. Serán competencias duras, pero mientras esté el porcentaje de asistir, me hace tener fe y esperanza. Se ha trabajado muy fuerte y consciente en esta concentración”, declaró Jossimar, reciente ganador del oro por equipos en los Juegos Nacionales.