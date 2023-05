Con el tiempo en contra, alcalde Jairo Yáñez necesita $18.200 millones para terminar obras

Proyectos serán culminados

El director general del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, es optimista con la culminación de las obras contratadas por su despacho y que hacen parte de los convenios suscritos con la Alcaldía de Cúcuta.

Dijo que para todas esas obras, entre las que figuran los Corazones de Barrio en La Libertad, Estoraques, Scalabrini y el corregimiento de Banco de Arena, así como el colegio Nuestra Señora de Belén, Baterías Sanitarias, el parque de Sevilla y la renovación de la avenida Kennedy, se hace necesario adicionar dinero para poderlas terminar y ponerlas al servicio de las comunidades.

Estas adiciones, explicó Peñaranda, tienen que ver con requerimientos extras que hizo la comunidad y, en otros casos, por incremento de los costos de los materiales durante la pandemia.

Recordó que los proyectos fueron estructurados en la pandemia y contratados a mediados de 2021. La gran mayoría inició obras a principios de 2022.

Luego se suspendieron los procesos de construcción para legalizar un tema predial y tramitar la licencia de construcción.

Explicó que el incremento de los materiales de construcción sufrido durante la pandemia y pospandemia produjo un desequilibrio financiero. Precisó que estos materiales fueron el concreto y el acero.

“Recordemos que durante los últimos dos años, los materiales de construcción tuvieron un incremento anual del 31%. Esto afectó el costo de los proyectos”, precisó Peñaranda.



El director general del Área Metropolitana aseguró que todos los proyectos están en marcha.

En el tema concreto de la avenida Las Américas, dijo que no se contaban con los estudios y una vez terminados se determinó el valor real del proyecto, el cual tuvo que ser modificado por no contarse con los recursos suficientes. Indicó que este contrato tuvo en principio un sobrecosto, pero por tema de infraestructura, por acueducto y alcantarillado de aguas sanitarias y lluvias que no tenía el sector. “Las cosas se tenían que hacer bien y por ello toda esta reposición tuvo un coste de $7.000 millones.

Justificó la adición de $8.000 millones para culminar la obra de Las Américas, más un recurso de 3.000 millones para que Infraestrucura asuma obras complementarias de espacio público.

Manifestó que el alcalde Jairo Yáñez dispuso los recursos para los Corazones de Barrio (los cuales corresponden a un crédito de $40.000 millones aprobado por el Concejo).

En cuanto a los recursos para las adiciones, dijo que están en trámite para la aprobación de su incorporación por parte del Concejo. Peñaranda reveló que para los Corazones de Barrio se requieren $8.295 millones, para lo cual les hizo un llamado a los concejales para que “piensen en las comunidades que esperan estas obras”.

“Quiero dar la absoluta garantía que todos los Corazones de Barrio, con los recursos adicionales, se van a terminar. Peñaranda invitó a los concejales para que den aprobación cuanto antes a las adiciones presupuestales.