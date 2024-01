¿Qué va a pasar con el transporte escolar para los estudiantes de la frontera?

Molestos y preocupados se encuentran los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en colegios de Cúcuta y Villa del Rosario, pero viven al otro lado de la frontera, entre San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña, debido a que, aún no tienen garantizado el servicio de transporte escolar.

Los acudientes señalaron que desde el año pasado han solicitado información sobre este proceso, sin obtener ninguna respuesta, situación que los afecta, pues no cuentan con los recursos necesarios para costear los medios de transporte que lleven a los menores hasta cada plantel educativo.

Además, porque se ha rumorado que el servicio podría no prestarse durante este año, ya que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no ha girado los recursos para que cada entidad territorial, en este caso, las secretarías de Educación de Cúcuta y Norte de Santander hagan la contratación de los buses y la asignación de rutas.

“Aquí no solo hay niños venezolanos que estudian allá, sino muchas familias colombianas que viven de este lado por la crisis económica y que no tienen dinero para pagar los transportes, además porque no existe una ruta pública que, por ejemplo vaya de San Antonio hasta Villa del Rosario”, dijo Carlos Lozano, líder de los padres de familia en la zona de frontera.

Lozano indicó que la apertura de frontera no puede ser excusa para que se deje de prestar el servicio de transporte escolar, pues si bien es cierto que ya hay paso libre de vehículos y personas, es un riesgo para los menores cruzar en estas condiciones y no todos tienen los $10.000 o $12.000 diarios que se necesitan como mínimo, solo para los pasajes.

El líder indicó que no quieren que suceda lo del año pasado, cuando tuvieron que protestar para exigir que el servicio fuese activado, precisando que la propuesta de que los buses lograran entrar hasta territorio venezolano también “quedó en veremos, porque nunca se materializó”.

Lozano hizo un llamado a las entidades territoriales, para que comuniquen los procesos que se llevan a cabo en materia de educación y se demuestre con hechos, pues hay muchas promesas que quedan solo en palabras y nunca se cumplen.

La Opinión consultó con algunos docentes de instituciones educativas que reciben estudiantes de la zona de frontera, quienes coincidieron en afirmar que es necesario garantizar el derecho a la educación y por ende, es fundamental que este servicio se les preste a los menores, pues aunque son muchos los estudiantes que se matriculan, en el transcurso del año son muchos más los que desertan, ya que las condiciones económicas no les permiten llegar a tiempo a los colegios y muchos prefieren retirarse para dedicarse a otros oficios.

¿Qué dicen las secretarías de Educación?

Laura Cáceres, secretaria de Educación de Norte de Santander, manifestó que están a la espera de una reunión que tendrán este viernes con el MEN, para abordar el tema del transporte escolar y gestionar los recursos necesarios para poder brindar el servicio.

“Sabemos que más de 2 mil niños usan este transporte, donde se están beneficiando específicamente del Megacolegio La Frontera, donde el 80% de los niños viene del vecino país, así que articularemos con el Ministerio para que esto sea una realidad para el departamento”, mencionó.

Por su parte, Carlos García Alicastro, secretario de Educación de Cúcuta, indicó que también se está trabajando en este proceso, detallando que habrá una respuesta definitiva antes de terminar la semana.

