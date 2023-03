¿Sabe cuántas patologías son consideradas en Colombia enfermedades raras y huérfanas?

Enfermedad de Fabry

Causada por una mutación genética, esta patología ocasiona daño progresivo en diferentes órganos y tejidos. Debido a que es una enfermedad rara con un rango amplio de síntomas, frecuentemente es mal diagnosticada. Las manifestaciones iniciales incluyen dolor en las extremidades, fatiga, incapacidad de realizar esfuerzos físicos, problemas intestinales y fiebre. No obstante, estos suelen empeorar con el tiempo y pueden derivar en accidentes cerebrovasculares, arritmias, pérdida progresiva de la función renal, cansancio extremo, entre otros.

Las personas que viven con ella tienen un mayor riesgo de desarrollar déficits neuropsicológicos y síntomas neuropsiquiátricos como depresión, que reducen considerablemente su calidad de vida . Se estima que su incidencia es de 1 por cada 117.000 personas . En Colombia, entre 2016 y 2021, esta patología ocupó el puesto 40 en enfermedades raras y se han notificado 208 casos.

Angioedema Hereditario

El angioedema hereditario (AEH) es un trastorno genético raro. Se cree que solo 1 de cada 50.000 personas en todo el mundo tiene AEH. Esta enfermedad produce una inflamación dolorosa y repentina que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, la inflamación se produce en abdomen, cara, genitales, manos, pies e incluso en la garganta y dura hasta cinco días. El dolor producido por esta situación puede ser incapacitante al punto de interferir en el desarrollo de tareas cotidianas tanto por los efectos físicos como mentales de la enfermedad. Según un estudio global, las personas con AEH tienen 3 veces más probabilidades de padecer depresión y 10 veces más probabilidades de desarrollar ansiedad.

¿Por qué es importante hablar de las enfermedades raras?

Pese a que los avances médicos han permitido el desarrollo de nuevas investigaciones y tratamientos para las enfermedades raras, la mayoría de estas patologías de origen genético no tienen cura. Además, el acceso a un diagnóstico oportuno persiste como una de las problemáticas centrales de este grupo de pacientes . En Colombia, según la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, el tiempo promedio para llegar al diagnóstico es cercano a los diez años, dependiendo de la enfermedad.

En el caso de Nicolás Velázquez de 26 años y paciente con angioedema hereditario, obtener un diagnóstico fue un proceso que tomó 19 años. Pese a que desde los cuatro, él y su familia buscaron una respuesta médica para las dolorosas inflamaciones que presentaba en su rostro y que lo dejaban en cama durante días, no fue sino hasta los 23 que recibió un dictamen definitivo y pudo acceder a tratamiento adecuado.

“Yo miro hacia atrás y no sé cómo sobrellevaba mi vida antes del diagnóstico porque realmente es muy muy complejo. Mi personalidad me ha ayudado a evitar entrar en depresión, pero es una situación muy difícil porque no tienes control de tu vida, no sabes en qué momento vas a tener una reacción, en qué momento tus planes se pueden frustrar, de cuántas cosas te puedes perder. Es vivir con la zozobra y con la angustia de que en cualquier momento algo te puede pasar”, relata Nicolás.