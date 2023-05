¿Qué profesiones estarían en riesgo con ChatGPT?

El uso de sistemas que podrían reemplazar las habilidades de los seres humanos se hace cada vez más frecuente con la llegada de plataformas que involucran a la inteligencia artificial.

Textos que son redactados fácilmente, información que obtenemos en tan solo unos segundos y contenido que antes tomaba mucho tiempo para su elaboración, ahora se obtiene con tan solo pedírselo a un robot.

Sistemas que nos ‘facilitan la vida’, pero que a su vez representan un riesgo si no se usan de manera adecuada y traen consigo muchas dudas para enfrentarnos al contexto actual.

¿Estamos preparados para los cambios? Con la llegada del ChatGPT, un sistema virtual que responde a preguntas como un modelo de lenguaje basado en el software GPT-3.5 de la compañía Open AI, muchas tareas se han facilitado para el ser humano.

Y aunque en la actualidad se habla sobre puntos a favor y en contra de este tipo de sistemas, hay una preocupación que está latente en el campo laboral. ¿Es el fin de algunas profesiones?

La Opinión habló con John Atkinson Abufridy, licenciado en Ingeniería Informática y doctor en Inteligencia Artificial en Chile, quien visitó Cúcuta por estos días para conversar con estudiantes y docentes de la Universidad Simón Bolívar sobre los cambios a los que se enfrenta la humanidad con la evolución tecnológica.

¿El ser humano está preparado para enfrentarse a la inteligencia artificial?

Desde el 2022 hubo una evolución, especialmente en tecnologías como el ChatGPT que hace que las personas puedan interactuar con la máquina, pero que también trae como consecuencias la automatización de tareas para las cuales podrían desaparecer ciertas profesiones y se supone que no era el objetivo. Yo creo que esto nos pilló de improviso.

Las personas no solo no están preparadas para la tecnología, sino que no se le da un uso adecuado, como a su vez tampoco lo ha estado para muchas revoluciones tecnológicas.

Lo que se requiere ahora es regular y socializar porque los temores se vencen con conocimiento.

¿Hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial?

Todavía nos falta mucho para llegar a máquinas conscientes y destructoras, en teoría podría ser si alguien le da un mal uso. Entre los objetivos está automatizar esas labores que eran rutinarias y que ahora pueden ser reemplazadas.

Uno de los temas candentes de hasta dónde puede llegar, es a producir avances importantes en temas de productividad, ya que permite acortar sustancialmente los tiempos de desarrollo. Está llegando desde ya y hace mucho tiempo, especialmente puede llegar a la educación, incluso hay otros sistemas que pueden interactuar con los niños como si fuera un profesor.

¿Hay más riesgos que beneficios?

Cada vez que hay una revolución obviamente hay riesgos y beneficios, yo creo que en la inteligencia artificial, los beneficios son muchos más que los riesgos.

Los riesgos inminentes son los reemplazos de la labor humana, que tome algunos de nuestros trabajos, lo que ha pasado antes en otras revoluciones, como cuando empezaron a funcionar los cajeros automáticos, provocando que personas se quedaran sin empleo y otras fueran reubicadas.

Todo tiene riesgos, especialmente lo laboral, pero también la gente se va empezar a reinventar y hacer cosas que la máquina no puede hacer.

¿Qué profesiones estarían en riesgo con ChatGPT?

Hay que ir a la génesis de esto, ChatGPT es un modelo que tiene que ver con la nueva ola de la inteligencia artificial generativa, en la que una máquina toma datos de diferentes fuentes y genera nuevos datos a partir de eso, como los textos.

Puede reemplazar todas aquellas labores de generación textual o imágenes, lo que es generación de contenido, campañas de marketing, educación y desarrollo de software.

¿Está lejos o cerca una inteligencia con las mismas capacidades cognitivas del ser humano?

Estamos lejos porque hasta el momento solo hay tareas cognitivas artificiales, en las que la máquina se prepara para resolver problemas del ser humano, pero está totalmente lejos de cómo funciona.

Por ejemplo, en el caso particular de ChatGPT no tiene ninguna fundamentación cognitiva del lenguaje, pero pareciera que nos está entendiendo o que está entendiendo lo que está produce.

¿Cómo podría funcionar la regulación de la inteligencia artificial?

La regulación ya existe, empezó entre los años 2018 y 2019, principalmente de la mano del parlamento europeo, ahora ya sacaron un primer borrador de la regulación de los aspectos que tienen que ver con confidencialidad, privacidad, la ética y los sesgos que podrían o no perjudicar a las personas.

Los desafíos en la educación

Uno de los sectores que también ha sido testigo de los cambios tecnológicos y los efectos que esto conlleva es la educación.

Estudiantes que copian tareas o resuelven otras actividades académicas y docentes que deben estar al tanto de los nuevos cambios para evolucionar en los procesos pedagógicos, son algunos de los retos que a diario se enfrentan.

Sin embargo, aunque el aprendizaje se desarrolle a través de internet ¿se podría hablar de un riesgo para la profesión docente?

“Cada desarrollo tecnológico implica el fin de unos oficios y el nacimiento de otros, se podría dar la muerte de aquel profesor que no evolucione, que todavía cree que tiene la información y es el proveedor de conocimiento de sus estudiantes”, indicó Carlos Fernando Álvarez González, doctor en Investigaciones Humanísticas y jefe del departamento de Pedagogía de la Universidad Simón Bolívar.

Álvarez agrega que percibir a la inteligencia artificial como algo totalmente negativo para los profesores, sería como “tapar los ojos frente a una realidad inminente”, ya que más que pensar en el fin de la docencia, la tarea consiste en no mostrar indiferencia a la hora de avanzar.

Es decir, obtener la información que estos sistemas proporcionan, y saber qué hacer con ella.

El trabajo del comunicador social

Aunque mucho se ha hablado sobre los riesgos en la labor del comunicador social y otras profesiones como las de traductores y creadores de contenido, lo que señalan los expertos es que siempre será necesaria la perspectiva de un profesional.

“El ChatGPT es un desarrollo que permite y facilita la redacción de textos, sin embargo en el ejercicio de la comunicación, desde la perspectiva del periodismo jamás ningún software va a hacer la tarea que hace una persona como la verificación de las fuentes, contrastarlas o darle enfoque a un artículo”, indicó Margarita Peñaloza Durán, coordinadora del programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Peñaloza agrega que en cuanto a la labor docente y los procesos de formación de profesionales, se debe conocer la herramienta y a partir de ella empezar a implementar nuevas formas de enseñanza.

“No se ve el peligro de que vaya a desaparecer la profesión, el ejercicio del comunicador, sea cual sea su rol, siempre tendrá un factor diferenciador”, sostuvo.

