Bloqueo vial hacia Pamplona continúa hoy

Con barricadas, llantas, pancartas, banderas y parlantes, pobladores de la vereda Buenos Aires, del municipio de Pamplonita, decidieron tomarse ayer -y por tiempo indefinido- la vía entre Cúcuta y Pamplona, en el sector de La Teja, en donde se construye la nueva carretera de acceso a este lugar.

Precisamente, la vía secundaria es el motivo de la protesta de sus habitantes, quienes aseguran que se verán afectados debido a que la nueva construcción de la placa huella los apartará mucho más, pues sostienen que es muy inclinada y angosta para permitir el paso de vehículos de carga mediana.

Uno de los líderes de la protesta es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires, Neyler Peñalosa Peña, quien mencionó que el problema viene desde antes de la pandemia, se socializaron unas cosas y en la actualidad se están haciendo otras por parte de los contratistas.

“Llevan cinco actas que no nos han cumplido y por eso decidimos bloquear la vía. Ellos quieren que las cosas salgan para ellos pero no para nosotros. Nosotros necesitamos una buena vía para poder sacar los cítricos, el cafecito, llevar los materiales de construcción”, manifestó el líder comunal.

Para Peñalosa Peña, la placa huella que se adelanta en la actualidad no tiene sentido, debido a que no se construye siendo pensada para que puedan acceder a la vereda camiones medianos, los cuales sí podían ingresar por la vía anterior.

“Es una placa huella que no tiene sentido, es como para unas carretas, para motos nada más, pero no tiene la oportunidad para que las personas lleven el material a la vereda. Ellos nos quieren meter los dedos por la boca, pero esa vía no sirve para volquetas porque es muy cerrada, en esa curva no gira un vehículo por lógica”, mencionó.

En una visita de inspección realizada por La Opinión se constató que si bien la vía aparentemente es más inclinada, también es más ancha y en la curva su tamaño aumenta, pero es cuestionable si por allí pueda acceder o no un vehículo de carga mediana o una volqueta, pues el ángulo de giro quedó a lo justo.

La protesta

Desde las cinco de la mañana de ayer el tráfico vehicular se interrumpió debido a que decenas de familias se ubicaron sobre la vía, a fin de llamar la atención de las autoridades y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyos voceros plantearon adelantar una reunión el próximo jueves, a fin de llegar a acuerdos para levantar los bloqueos.

“Se había acordado que la construcción del acceso a la vereda se iba a paralizar, a fin de verificarlo, pero ellos decidieron seguir con la construcción, estando en contra de lo acordado. Es una pendiente entre el 20 y el 30% y una curva cerrada que nos va afectar porque nadie va ir para allá por eso”, mencionó el ciudadano William Arbey Granados Peñalosa y vocero de la protesta.

Según el manifestante, son 150 familias las afectadas en Buenos Aires, pero la cifra puede incrementar a las 500 familias, pues también incide para los pobladores de las veredas de Tulantá, San Antonio, El Picacho, entre otras.

“Tomamos la decisión de acudir a las vías de hecho porque creen que los campesinos tenemos caras de payasos. Este paro va indefinidamente, no nos han acompañado por parte de la Alcaldía ni de la Gobernación, estamos solos nosotros con la ayuda de algunos medios de comunicación, realmente son más medios de los que nos esperábamos”, manifestó.

Durante el día se otorgaron pasos humanitarios para los vehículos represados en la vía, los cuales se concedieron a las 10:00 a. m., 1:00 p. m. y 5:00 p. m., pero para hoy no se tiene contemplado este mecanismo.

Esta redacción se contactó con la Unión Vial Río Pamplonita, donde aseguraron que al cierre de esta edición se encontraban con diálogos junto a la comunidad, a fin de establecer acuerdos que permitieran levantar el bloqueo, siendo indefinida la apertura de la vía nacional.

