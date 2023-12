Vía Cúcuta -El Zulia es suicida en el tramo que va del anillo vial al puente

El tramo de carretera que conduce Cúcuta-El Zulia, de manera exacta, el que abarca desde el anillo vial hasta el nuevo puente Mariano Ospina Pérez, es peligroso y atenta contra la vida de los conductores, en especial, de noche.

Le puede interesar: La mala hora de la infraestructura vial en la región

Los conductores que dialogaron con La Opinión denunciaron que en este tramo se enfrentan a la muerte porque el pavimento no está demarcado en sus casi cinco kilómetros ni tampoco cuenta con alumbrado público, lo cual hace más crítica la movilidad.

“En las noches la vía es una tiniebla y el mayor peligro lo representa el que no está demarcada, por lo que se avanza a tientas y con el credo en la boca rogando que no se vaya a salir uno de la vía o a estrellarse con otro automotor”, dijo Rolando Díaz, conductor de transporte público.

Los usuarios viales solicitaron al Instituto Nacional de Vías, Invías, tomar cartas en el asunto para que se evite una tragedia, de hecho, a diario se registran accidentes de tránsito en el citado tramo, en especial, de motociclistas, “que son los más expuestos a la muerte”.

Además: Estrategia para transformar vidas en el barrio Llanitos

También le hicieron un llamado al nuevo alcalde del municipio de El Zulia, Elkin Caballero, para que se busque la forma de dotar de alumbrado público el tramo que va desde el Puente Mariano Ospina Pérez al anillo vial.

“Uno no se explica cómo el Gobierno Nacional hace una inversión tan grande en construir un puente y no tuvo en cuenta las condiciones de los accesos ni las conexiones viales con Cúcuta, que no ofrecen garantías para la movilidad segura. Eso fue como cambiarse de ropa sin bañarse”, dijo Rito Julio Jaimes, líder cívico de El Zulia.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion