Profunda crisis económica

De acuerdo a datos suministrados por el Punto de Información Turística a La Playa de Belén llega un promedio de 12.800 visitantes para apreciar los atractivos turísticos.



Por razones de orden público y el taponamiento de la carretera las cifras han disminuido ostensiblemente afectando los distintos gremios como el transportador, hotelero y artístico de la región.



La representante del sector hotelero, Piedad Lucía Lemus Castilla, manifestó que el impacto es bastante grande. “De acuerdo a los cálculos, en el mes de julio se redujo en un 87 por ciento y no encontramos alivios tributarios por parte del Estado. En las mesas técnicas se planteó la posibilidad de condonar los impuestos debido a la calamidad pública y no hemos obtenido respuesta”.



A estas alturas cuando se aproxima la celebración de las fiestas patronales de la Virgen de las Gracias de Torcoroma, los clientes no han hecho reservaciones y es un mal indicador, ante la profunda crisis económicas.



Indica que en otras temporadas las habitaciones estaban agotadas y se respiraba esa dinámica comercial.



Los comerciantes de la región reclaman el apoyo de los entes gubernamentales para enfrentar la crisis que se ha incrementado a raíz de las alteraciones del orden público, ya que espanta a los viajeros.

“Muchos propietarios de establecimientos han despedido a los empleados, pues no aguantan más la recesión económica y los puentes provisionales nada que aparecen para remediar en parte la situación”, asegura Asís Gómez Márquez de la plaza de mercado de Ocaña.

