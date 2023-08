En Norte de Santander piden al Eln no reclutar menores durante el cese al fuego

En un análisis del documento donde se consignó el acuerdo entre el Gobierno y el Eln, la ONG Save The children concluyó que el cese al fuego bilateral pactado entre las partes dejó abierta la posibilidad de que este grupo guerrillero vincule ilegalmente a su organización a jóvenes menores de 15 años.

“La tregua histórica entre el Gobierno colombiano y el Eln, el grupo rebelde más grande del país, permite el reclutamiento de niñas y niños de más de 15 años, lo que debe ser atendido”, agregó la ONG.

El acuerdo con este grupo subversivo se consolidó el pasado 9 de junio e, inicialmente, se prolongará por 180 días.

“La protección de los niños no debe ser negociable, debe ser un punto de partida en cualquier negociación de paz. No debe ignorar las normas internacionales o nacionales, ni tampoco omitir los compromisos que ha asumido en otros espacios”, dijo María Paula Martínez, la directora de Save The Children en Colombia.

Frente a este pronunciamiento, La Opinión consultó a varios dirigentes en Norte de Santander que coincidieron en pedir que se debe alejar a los adolescentes del reclutamiento ilegal para los frentes guerrilleros.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, insistió en que en el acuerdo se debe garantizar el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que protege a la población civil.

“Lo que queremos es que el corazón del acuerdo del cese al fuego sea la población civil. Eso es claro e inalterable. Todo tiene que apuntar a proteger las personas de todas las agresiones de quienes vivimos en un territorio tan complejo como Norte de Santander. La discusión con el Eln es que ellos tienen una interpretación de las edades y no reconocen que reclutan de manera ilegal”, añadió Cañizares.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, le recordó a los negociadores del Eln que por encima del cese al fuego se deben cumplir el artículo 3 y protocolo 2 de Ginebra que prohíbe los secuestros, extorsiones, instalación de explosivos y reclutamiento ilegal.

“El Eln ha dicho que seguirán con acciones propias de un ejército en lucha y eso nos preocupa, como el tema de la dejación de las armas. Se debe respetar el Derecho Internacional Humanitario donde está incluido la no utilización de menores de edad en la guerra”, precisó Niño.

