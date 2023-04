¿Por qué se pierde el volumen y color natural de los labios?

Hemos escuchado sobre la importancia de tener unos labios atractivos y saludables, sobre todo a la hora de dar un beso, pero ¿cuánto sabemos del cuidado de nuestros labios y la prevención para el envejecimiento de estos? En el marco del Día Mundial del Beso, celebrado el 13 de abril, es la excusa perfecta para reflexionar y tener presente las recomendaciones sobre el cuidado de los labios.

La piel que conforma los labios es más fina que el resto de la cara, por lo cual, está expuesta a diferentes factores que, con el paso de los años, son causa del envejecimiento acelerado. Dentro de los efectos del envejecimiento, se detecta la aparición de líneas de expresión, un progresivo adelgazamiento, deshidratación y perdida del color natural de los labios. Pero ¿por qué sucede esto y cómo se puede prolongar?

Con el paso de los años se reduce la producción de colágeno en nuestro cuerpo, lo que afecta directamente el volumen, grosor y tonalidad de los labios. Por lo anterior, es fundamental hidratar y proteger los labios de una manera correcta ya que, la capa de la piel que los recubre (la epidermis) es más fina y frágil que en el resto del cuerpo. Es decir, si en general la piel del cuerpo es sensible por qué está expuesta al frio, al calor o a la radiación solar, la composición delgada de los labios requiere de mayores precauciones por su composición frágil.

“Cuando no se cuidan de manera correcta, esta zona de la piel suele resecarse y agrietarse con frecuencia. No solo se trata de que se vean bien si no de evitar que muestren signos de envejecimiento prematuro y mantenerlos con aspecto sano y juvenil”, afirma Lina Joya, Líder de marketing químicos de cuidado personal para BASF Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

Los labios se exponen a elementos externos como la radiación solar. Como cuidamos de nuestro cuerpo y rostro con el uso adecuado de un protector solar es indispensable no dejar sin protección esta zona de nuestro cuerpo. Pero la recomendación no es usar el producto convencional de protector solar, sino usar bálsamos labiales con factor fotoprotector y/o cosméticos con activos liposolubles que ayuden a nutrirlos y repararlos, y así mismo mitiguen la aparición de arrugas y pliegues en el contorno de la boca.

“Los productos que se utilizan para cuidar los labios son clave para su protección y mantenimiento diario. Sus ingredientes son importantes para que estos se mantengan saludables, por eso es importante utilizar el producto que más de ajuste a tus necesidades, libres de sustancias tóxicas y de fácil aplicación”, dice la experta de BASF.

El cuidado permanente de los labios contribuye a evitar su envejecimiento prematuro y mantenerlos con aspecto sano y juvenil. Con una buena hidratación y el uso constante de productos que los mantengan saludables es fundamental.

