Capturan al presunto asesino de Michel Dayana González

En la tarde de este lunes, 11 de diciembre, las autoridades confirmaron que Harold Echeverry, señalado de asesinar y desmembrar a Michel Dayana González, de 14 años, en Cali, fue capturado en el departamento del Meta.

La captura se produjo, de acuerdo con las primeras versiones, cuando se desplazaba en una motocicleta por Villavicencio. En las próximas horas el capturado será trasladado a la ciudad de Cali.

El sujeto fue capturado por investigadores encubiertos que le seguían el rastro desde hace varios días. El presunto feminicida vestía camiseta color verde, un pantalón negro, tenis, y cubría su rostro con un tapabocas.

Lea además: Mi hija se defendió de ese animal: desgarrador relato del padre de niña asesinada y desmembrada en Cali

La captura del sujeto se produjo justo cuando los familiares y amigos de la menor le daban el último adiós en Cali, donde el pasado 8 de diciembre fue hallada desmembrada en un taller de carros, cerca a su casa en el barrio San Judas Tadeo.

Por el hombre, quien se había fugado de las autoridades, se ofrecía una recompensa de hasta $100 millones.

"Hemos realizado entrevistas a varias de las personas del barrio, incluso a familiares de Dayana. Nos dijo la hermana que una vez pasaron por allí y este señor como que las miró... No tenemos información, pero sí hubo un incidente donde el señor se refirió a ella. Pero lo que sí hemos podido averiguar es que se me encuentro un prontuario criminal por acceso carnal abusivo, es decir, menor de 14 años. Y bueno, eso es lo que lo figura como principal sospechoso y responsable de la muerte de Michel Dayana", afirmó en la mañana de este lunes, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali, en diálogos con Blu Radio.

Según afirmó el funcionario de la Alcaldía de Cali, el presunto responsable del crimen tendría varias señales en el cuerpo que darían cuenta de la posible defensa que habría intentado la menor de edad cuando estaba cometiendo el feminicidio.

Le puede interesar: El calvario que vivió un vendedor de tintos y fritos tras ser secuestrado en Ocaña

Las últimas palabras

El pasado jueves, 7 de diciembre, en el barrio Judas de Cali, el padre de Michel Dayana González, de 14 años de edad, la envió a la tienda a hacer unas compras sin pensar que la menor iba a desaparecer y su cuerpo iba a ser hallado desmembrado y con signos de posible violación.

"A su retorno a la residencia, al parecer, fue llevada a este taller engañada", afirmó en las últimas horas el comandante de la Policía de Cali, general Daniel Gualdrón.

Según ha relatado el padre de la menor, Genaro González, sobre las 7:43 de la noche, Michel Dayana salió de su casa a comprar mecato en una tienda del barrio Judas.

“Le había dejado $2.000 como costumbre. Todos los días se los dejaba por debajo de la puerta porque yo me iba a trabajar muy temprano. Ese día le dejé los $2.000 y creo que no los vio, entonces cuando yo llego a la casa los dejo encima del mesón, entonces ella dice ‘esos 2.000 pesos son míos, regálemelos que voy a ir a comprar unos mecatos’, entonces le dije ‘hágale rápido porque tenemos que salir para que se bañe y se cambie’. Me dijo, ‘bueno, papi, no me demoro’, y esa fue la última vez que vi a mi hija”, afirmó el padre.

Con información de Vanguardia*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion