Capturaron en México al presunto asesino de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo

Y añadió: “Ana María merecía vivir muchos años, ser cardióloga, tener eventualmente una familia e irradiar en la sociedad su inteligencia, creatividad, vivacidad, alegría y amor. Siempre te recordaremos con amor y cariño Nana”.

Por su parte, su madre, Ximena Céspedes dijo en su cuenta de Instagram: “Mi hija, Ana María Serrano Céspedes, fue víctima de un feminicidio presuntamente por parte de su exnovio, Alan Gil Romero, el pasado 12 de septiembre de 2023 en nuestra casa. Apenas tenía 18 años y una vida entera por delante”, sostiene la madre en un video posteado en Instagram.

Contó que la joven era maravillosa, por lo que llegaba a los corazones de todas las personas con las que se cruzó en su vida, “testigo de ello están las cientos de personas que han estado presentes en diversos eventos y medios para despedirla. Todos con lágrimas en los ojos, desconcierto en la mirada, una pregunta que ninguno de ellos tendría que estarse haciendo, ‘¿y si hubiera?’, y una sola petición: Justicia para Ana María”, agregó.

Narró que su sueño era ser cardióloga y que ya llevaba estudiando medicina dos meses con ese fin, pero que ahora ya descansa en paz, algo que no podrán hacer todos aquellos que la conocieron hasta tanto no se haga justicia y no se acaben los casos de feminicidio en el país mexicano, donde residen.

“No solo nos quitó a mi hija, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad”, declaró María Ximena Céspedes, reiterando para finalizar que se necesita “justicia para Ana María”.

