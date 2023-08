Eln niega versión sobre plan para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa

El Eln desmintió la versión del presunto atentado que se estaría gestando contra el fiscal general, Francisco Barbosa, que el ente investigador atribuyó a ese grupo guerrillero, basado en al menos tres fuentes y con datos de cómo se ejecutaría y quién sería el encargado de llevar a cabo ese acto.

"Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el Eln. #FiscalíaMiente", fue la respuesta de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, a través de su cuenta en la plataforma X, antiguo Twitter.

Otty Patiño, jefe negociador del gobierno con el Eln, calificó la denuncia hecha por la Fiscalía como un acto "gravísimo", que además comprometería a Venezuela, que será la sede de la cuarta ronda de negociaciones que se instalará la próxima semana.

El jefe negociador del Gobierno aseguró que durante la reunión para abordar asuntos de inteligencia y seguridad que se realizó el martes con las Fuerzas Militares y de Policía no se mencionó el tema.

"Ese tema allí no apareció, lo cual me sorprendió un poco, que frente a un hecho de esta magnitud no se tocara este tema, pero, de todas maneras, es gravísimo por supuesto, es un atentado, una violación al Derecho Internacional Humanitario", afirmó Patiño, en declaraciones hoy a Blu Radio.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, la información del atentado en marcha llegó al despacho de Barbosa por tres fuentes: inteligencia militar, un funcionario de policía judicial y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

La Fiscalía sostuvo que en julio se habrían reunido cinco "altos mandos del Eln" en Venezuela para planear el atentado, que será coordinado por un miembro de las estructuras urbanas apodado 'El rolo', para lo cual se estarían moviendo grandes sumas de dinero, similares a los montos que se usaron para el atentado con carro-bomba al interior de la Escuela de Policía General Santander.

