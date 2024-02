Intento de suicidio y denuncia penal: el triángulo amoroso de una mujer y dos agentes de la Sijín en Meta

El triángulo amoroso que involucró a dos agentes de la Sijín y a una mujer en el departamento del Meta escaló. Después del polémico video se conoció que en el medio hubo un posible intento de suicidio y ya hay una denuncia formal radicada contra el hombre enfurecido que decidió exponer a los amantes.

Los hechos que rodean este caso ocurrieron en el municipio de Cumaral (Meta). Era la 1:30 de la tarde cuando la Policía local recibió la alerta de una posible alteración del orden al interior de una vivienda. Al llegar, los agentes encontraron que dos de los involucrados eran sus colegas.

Adentro estaba un agente de la Sijín, enfurecido, alegaba que su pareja sentimental le había sido infiel con un compañero. Con su celular, grababa y amenazaba con que le iba a dañar la reputación a la mujer.

“Llego a mi casa y encuentro a mi esposa con ese compañerito. ¡Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, cierto! Gracias, gracias, qué bonito. El que mucho habla, poco hace”, decía el agente.

Desde entonces han pasado 7 días. El agente hizo llegar el video a redes sociales y la historia del triángulo amoroso es motivo de discusión entre los usuarios de Internet. La exposición mediática, al parecer, terminó por afectar la salud mental de la mujer: habría intentado quitarse la vida.

“Yo vine desde el Eje Cafetero, debido al problema de mi hermana, pues los vecinos me llamaron y me dijeron que la encontraron en la casa prácticamente sin signos vitales, por lo que la llevaron al hospital de Cumaral y de allá la remitieron al hospital departamental”, relató Luciano Manrique Moncaleano, hermano de la mujer que ha sido identificada con el nombre de Sara, al portal James Informa.

Sara, en todo caso, alcanzó a tomar pantallazos del video e interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía contra su expareja por el delito de injuria y calumnia. El uniformado, por su parte, estaría recibiendo ayuda psicológica por parte de la Policía del Meta para tratar de superar el golpe al corazón que le causó la infidelidad.

“Hasta el momento los médicos nos dicen que el estado de salud de ella es reservado, debido a la gravedad de lo que se tomó, entonces le están haciendo muchos estudios y estamos a la espera de lo que nos diga el médico, pues la tienen con sonda y sueros”, agregó Manrique Moncaleano.

El hermano de la mujer aseguró que la relación con el policía ya estaba rota desde diciembre. Ella le habría pedido que sacara las cosas de su apartamento en Cumaral. El hombre, aparentemente, no entendió el rechazo e insistió en continuar la relación de forma unilateral.

“Ella lo llamó en diciembre que necesitaba que sacara las cosas de la casa, él no quiso sacarlas. Llegó enero y no hizo sino acosarla. Que si no es para él, no es para nadie”, puntualizó el hermano de la mujer.

La Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre un caso similar en la sentencia T-339. En ella dejó claro que la infidelidad y la rabia no son razones para compartir la vida íntima de la pareja en redes sociales.

Con información de El Colombiano*

