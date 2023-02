Niño gimnasta habría fallecido por muerte súbita

Ángel Gabriel Delgado quedó tendido en el suelo, junto a una hamaca y sin signos vitales, solo tenía 12 años. Era una promesa de la gimnasia nortesantandereana.

El joven permaneció rodeado por su abuelo materno y algunos vecinos, su papá Luis Alberto, llegó en pocos minutos y en medio de la desesperación, lo tomó en sus brazos, y luego le realizó una reanimación cardiopulmonar.

Los esfuerzos y los conocimientos en primeros auxilios del padre solo sirvieron para que el pequeño gimnasta arrojara algo por su boca, pero sin éxito de reanimación.

En busca de respuestas para saber qué desencadenó la muerte del niño deportista, inicialmente los familiares creyeron que, con lo dinámico y activo que era, se habría desnucado, pero esta hipótesis fue desvaneciendo, así como la opción de que pudo haber broncoaspirado al comer plátano frito, que le dio su abuelo.

“Yo me imagino que él mismo trató de ayudarse y por eso las marcas en el cuellito”, dijo Luis Alberto a La Opinión.

Al pequeño le practicaron varios exámenes para saber la causa real de la muerte, pero todo se inclina a que sufrió una muerte súbita. “Me dijeron que (motivo de la muerte) queda en estudio y que en seis meses podré saber qué ocurrió, porqué yo estoy muy inquieto con eso. Quiero saber que le pasó a mi hijo”, dijo el papá.

Según su relato, la explicación médica que le dieron es que no encontraron rastros de broncoaspiración ni de atragantamiento.

“La única sospecha que queda es que fue muerte súbita, pero se confirmaría dentro de 6 meses. Y aunque mi hijo nunca tuvo un problema cardíaco, en mi familia hemos tenido familiares que sí”, narró Luis Alberto.

Y añadió: “prácticamente me dijeron que así yo hubiera estado ahí no hubiera podido hacer mucho por él. Uno solo puede decir que esto es designio de Dios”.

¿Qué es la muerte súbita?

El médico especialista en medicina del deporte, Ivár Mauricio Durán Valencia explicó que la muerte súbita es un evento natural inevitable, pero que en los deportistas es muy raro que se presente.

“Solo ocurre en uno de cada 200 mil deportistas y menores de 35 años. Se da por problemas cardiacos y casi siempre se conoce mucho tiempo después porque lo revela una necropsia”, dijo Durán.

El médico experto reveló que, según cifras estudiadas, el 70% no presentan síntomas, tales como mareos, desmayos, dolor en el pecho, falta de respiración, entre otros. “Es importante que ante cualquier síntoma en un deportista no escatimar acudir a una revisión médica, aunque eso no garantiza prevención cuando se trata de un problema genético”, recomendó Durán.

