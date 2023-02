Jóvenes del Táchira se debaten entre trabajar, estudiar o emigrar

Un grupo de estudiantes universitarios, con ocasión del Día de la Juventud en Venezuela, marchó ayer hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en San Cristóbal, para recordar que más del 73% de los jóvenes han abandonado los estudios, para trabajar o emigrar del país.

“Los estudiantes tenemos que tener mil y un puestos para poder ir a una universidad privada o pública”, expuso Tatiana Carrillo, coordinadora de Formación Juvenil del Táchira y estudiante de la Universidad Católica del Táchira.

La vocera señaló que tanto los sueldos de sus padres como los que ganan ellos, son insuficientes para sobrevivir y estudiar, incluso deben ayudar a sus familias con la compra de alimentos.

Por lo tanto, aseguró que Venezuela no se ha arreglado y sigue ocurriendo la migración de los más jóvenes y con mayor potencial profesional.

Tito Alviarez, representante estudiantil de la Universidad de Los Andes, narró que la juventud venezolana tiene que laborar el doble de lo que trabajaban antes, y muchos de sus compañeros se han tenido que retirar de las aulas.

“Cuando comenzó la crisis, hace cinco años había una matrícula de 6.000 alumnos en mi universidad, hoy en día hay aproximadamente 1.000 y muchos no quieren estudiar porque prefieren trabajar. Yo también he pasado por ese proceso porque los recursos no rinden”, comentó Alviarez.

Es por ello que movimientos estudiantiles, acompañados del magisterio tachirense, entregaron un comunicado a la directora del CNE en la región, en donde solicitaron que habiliten puntos de actualización y registro electoral en los diversos municipios de la entidad, a fin de que los jóvenes puedan inscribirse y participar en los venideros procesos electorales, dado que desean un cambio de políticas gubernamentales.

Hasta el momento, las personas que tienen intenciones de participar en procesos electorales, deben movilizarse desde todos los rincones de la entidad a la capital tachirense para hacer el registro o cambio de sitio de votación ante el CNE, situación que es complicada en medio de la crisis salarial que se vive en Venezuela.

Kenny Ramírez, dirigente juvenil del Táchira, expuso que los jóvenes sufren los embates del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y aseguró que existe una deserción del 73% en las universidades, mientras que casi 3 millones de jóvenes esperan para poder registrarse en el CNE como lo establecen las leyes.

“Nosotros no les tenemos miedo a las amenazas, porque esa es su política, a lo que nosotros le tenemos miedo es a tener que agarrar una maleta e irnos del país, a tener que seguir abandonando las universidades y seguir despidiendo a la familia, a tener que ver fallecer a los familiares por teléfono”, dijo Ramírez.

Zuleika Meneses, dirigente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), recordó a todos los jóvenes que han sido asesinados durante manifestaciones contra el gobierno venezolano.

“Creemos que es necesario que la juventud se inscriba en el CNE y se sume a la lucha, porque así como hemos defendido en la calle, también las vamos a defender en las urnas”, manifestó.

Indicó que para no tener que irse de Venezuela han tenido que buscar muchas alternativas de trabajo, en vista de que muchos de los jóvenes que se han ido a otros países también pasan dificultades intentando ayudar a sus familiares que permanecen en país.

Meneses recalcó la importancia de que todos los jóvenes se interesen por el ambiente político y participen en los procesos de elecciones, toda vez que de ellos depende que la academia se recupere. "Nadie va a venir a liberar a Venezuela más que nosotros", agregó.

Anggy Polanco / Corresponsalía La Opinión

