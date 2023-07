Restringen movilidad de motos en Ureña "por seguridad"

Por: Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión en San Cristóbal

A través del Decreto 41, el Gobierno del Táchira aplicó una restricción de movilidad de motocicletas en el municipio fronterizo Pedro María Ureña, pues quedará prohibida la circulación de 9:00 p. m a 6:00 a. m., a menos que los conductores de estos vehículos sean trabajadores de horarios nocturnos y presenten un carné vigente de la empresa a la que pertenecen.

Esta medida fue tomada por el gobernador Freddy Bernal en consideración con la presencia de estructuras delictivas en Norte de Santander que han ejercido acciones terroristas, específicamente en el municipio Pedro María Ureña, según reza el decreto, utilizando como medio de transporte motos para perpetrar actos criminales perturbadores de la paz.

El documento explica, que en el horario comprendido de 9 de la noche a 6 de la mañana, no se permitirá la movilización de motorizados con cascos integrales de viseras oscuras que imposibilita apreciar el rostro de la persona, así como la transitabilidad de parejas del mismo género (masculino).

Freddy Bernal detalló que luego de una serie de investigaciones, se pudo conocer que “estos bandidos actúan en moto, de parrilleros, con casco integral y en función de esto, el decreto número 41 entrará en vigencia”.

Esta decisión fue considerada por el mandatario regional, ante la serie de amenazas que han recibido los comerciantes del mencionado municipio por parte de grupos irregulares.

En este sentido, Bernal reiteró el llamado a los empresarios a no dejarse amedrentar ni mucho menos a cancelar algún monto de dinero a estos delincuentes.

“El Cartel del Golfo, el Grupo paramilitar La Línea, Los Rastrojos y otras estructuras criminales están amedrentando, otra vez, a los empresarios y comerciantes, especialmente de Ureña (...). Yo le quiero decir al empresariado de San Antonio y Ureña, ustedes no tienen que pagarle vacuna a ningún bandido, porque si cancelan están financiando a los paramilitares en contra de ustedes mismos”.

Vale mencionar que en Táchira esta medida ha sido aplicada con anterioridad a través del Decreto 511, que comenzó a regir durante el gobierno de Vielma Mora en el año 2013.

Por su parte, el concejal de la Cámara Municipal de la citada población vecina, Carlos Taborda, apuntó que los residentes no tienen mucha claridad acerca de este Decreto 41, toda vez que el documento indica que se debe transitar con casco que no sea integral, ni con dos personas del mismo género, pero indica que estas condiciones son para después de las 9:00 p. m., “lo que no afectaría el buen desenvolvimiento dentro del municipio”.

No obstante, manifestó su preocupación ante la matraca (dádivas que se exige por parte de la autoridad) que pudiera desencadenarse a raíz de la disposición.

“Si yo como motorizado me estoy ajustando a una requisa y documentación de ley, ¿por qué me tienen que prohibir la circulación?".

Vemos grandes ciudades en Venezuela y Colombia en las que no prohíben que anden dos parrilleros hombres, siempre y cuando cumplan con las normas de ley. Pero vemos, aquí esas medidas cohíben y maltratan a la población porque no arrojan un fruto positivo, aunque no estamos en contra de las medidas de seguridad”, dijo Taborda.

Recalcó que la medida es arbitraria, toda vez que discrimina y estigmatiza a las personas que se desplazan en motos, sobre todo en un momento que este tipo de vehículos es utilizando por gran parte de la población de Ureña ante la escasez de combustible.

