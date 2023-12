Se viene la Media Maratón de San Sebastián y también sus recuerdos

La Media Maratón de San Sebastián es una de las carreras más antiguas y prestigiosas de Venezuela, que se celebra cada mes de enero en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira. Esta competencia, que ha contado con la participación de atletas de renombre internacional, tiene su origen en la visión de un tecnólogo deportivo que quiso impulsar el atletismo de fondo en el país, pero el evento en la actualidad enfrenta varios desafíos.

La idea de crear la carrera, y de la que varios colombianos han sido los ganadores, surgió en la mente de Lucas Prieto Dávila, tecnólogo en planificación, organización y administración del deporte graduado en la Universidad Incca de Bogotá.

Tras el análisis que comenzó a desarrollar, Prieto detectó que Venezuela carecía de pruebas de largo aliento llamadas maratones, por ende, para esa época se conocía un atleta yaracuayo llamado Valentino Oropeza, un corredor arcaico sin mucho renombre, a diferencia de los atletas que tenía Colombia como: Álvaro Mejía, Víctor Mora, y otros de México y Estados Unidos.

Por lo que llegó a la conclusión de que Venezuela solo tenía corredores de hasta 800 metros, por ello, se dio a la tarea de entregar un proyecto a la Junta de Ferias que presidía Alejandro Becerra Paz y al director de deportes del estado Táchira, el 27 de marzo de 1968.

Esa propuesta llevada por Lucas Prieto contenía la invitación a maratonistas de tres países: México, Estados Unidos y Colombia que fue aprobada con un presupuesto de 5800 bolívares, para costear los gastos de hospedaje, comida y movilización de los corredores.

La primera y segunda carrera se corrieron sobre distancias no oficiales. La primera, que se hizo el 11 de enero de 1969 se corrió sobre una distancia de 17 kilómetros y la ganó el colombiano Víctor Mora. La segunda, el 22 de enero de 1970, se corrió sobre una distancia de 18 kilómetros, 600 metros, esta fue ganada por el costarricense Rafael Ángel Pérez. Ambas tuvieron rutas diferentes con salida en la 5ta avenida y llegaba al Estadio Táchira.

A partir de 1971, con la llegada a Venezuela del entrenador neozelandés Arthur Lydiard, Lucas Prieto se dio a la tarea, junto a él, de diseñar lo que hoy es el circuito de la Media Maratón, que da para tres vueltas de 7 kilómetros cada una, para cumplir con la meta de 21 kilómetros 0.7 metros. La carrera de este año fue ganada por Pablo Garrido Lugo de México con 1 hora, 11 minutos y 16 segundos, lo que quedó como el primer registro para la historia del evento.

De allí en adelante, la maratón comenzó a ser concurrida por atletas importantes de diferentes países, contó Lucas Prieto, entre ellos Colombia, que ha hecho más de 30 equipos oficiales enviados por la Asociación Colombiana de Atletismo, México, Costa Rica, Puerto Rico, Chile, Estados Unidos, Panamá, Argentina, Guatemala, Ecuador, Alemania, Bélgica, Brasil, Bolivia, Inglaterra, Serbia, Perú, España y Portugal.

“Estos países venían con el trabajo que anteriormente se hacía por parte de la Asociación de Atletismo del estado con un comité organizador, cosa que hoy en día se ha perdido. En los últimos años, el evento ha perdido mucha vigencia en lo que tiene que ver con la parte técnica, porque en las últimas ediciones ganan con 1:09 o 1:10 minutos, teniendo un atraso desde el punto de vista técnico de casi 40 años”, expuso el creador de la carrera.

Prieto relató que tras la consolidación de la carrera, Venezuela comenzó a ser tomada en cuenta para competencias importantes como la de San Silvestre, que se corría el 31 de diciembre a la media noche en São Paulo, Brasil; carreras de Puerto Rico, Libertadores de Colombia, Travesías de la Playa en Uruguay, entre otras.

Después, el país se dio a conocer y dejó de ser la oveja negra, salieron relucir nombres de atletas nacionales como Lucidio Garrido de Guárico, José Bautista Medina, Germán Maldonado, Víctor Maldonado, Eduardo Navas, entre otros.

Sin embargo, desde hace aproximadamente 14 años a la Media Maratón de San Sebastián no asisten participantes de alto renombre internacional. Se han visto a algunos corredores venezolanos que han sido preparados del lado colombiano, detalló el periodista tachirense Eduardo Villamizar, especialista en la fuente deportiva. Los participantes no acuden por la situación del país y porque las premiaciones ya no son tan llamativas, por lo que tranzan sus objetivos en carreras más importantes, pero sí han participado algunos atletas de Norte de Santander que tienen mayor facilidad de llegar y soportar los gatos logísticos.

El récord del corredor colombiano

En 1979, Víctor Mora, corredor de Colombia, impuso una de las marcas más importantes que ha habido, con 1 hora, 1 minuto, 39 segundos, con una prueba que se comenzó a correr en horarios nocturnos, a partir de las 9:00 de la noche, horario que se mantuvo durante 10 años, el cual permitiera que mucha gente asistiera.

Pero años más tarde, por temas logísticos, la volvieron a trasladar al horario diurno.

No han confirmado atletas internacionales

Para la 54.ª edición de la Media Maratón de San Sebastián, que está prevista para el 27 de enero de 2024, el gobierno regional del Táchira, informó a través de una cuenta en la red social Instagram que será de 21 kilómetros y 10 kilómetros, que se desarrollará a partir de las 4:00 p.m. y los corredores contarán con un chip de control de carrera, franela, dorsal, y medalla de participación. La inscripción de los corredores será desde la primera semana de enero hasta el 20 de enero con un valor de 5 dólares.

El evento contará con 8 puntos de hidratación, dos puntos de control, salida y llegada, una ambulancia y un juez de carrera. Hasta la presente fecha, aún no se confirma la asistencia de atletas internacionales.

