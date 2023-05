Dark Web, Deep Web y DarkNet, ¿cuáles son sus diferencias?

Desde hace algunos años los términos en inglés DeepWeb, DarkWeb, DarkNet, SurfaceWeb han tomado cada vez más relevancia para referirse a diversas zonas de la World Wide Web, un concepto que comprende todo lo que está accesible en Internet mediante un navegador web.

Todos estos espacios conviven dentro del universo del Internet, pero a veces resulta confuso comprender qué es exactamente cada una de esas zonas, en qué se diferencian y qué actividades se realizan. Razón por la que ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas amplia la diferencia entre uno y otro de estos términos.

Surface Web

El termino Surface web, también conocido como “web superficial” o “internet visible” es concretamente la parte de Internet a la que se puede acceder a través de los motores de búsqueda tradicionales como Google, Bing o Yahoo. Es la parte de la web que la mayoría de las personas usan y conocen. Comprende todo el contenido registrado por los motores de búsqueda y al cual se puede acceder fácilmente a través de navegadores web convencionales, como Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari, entre otros.



En la Surface Web tenemos las páginas web públicas, las redes sociales y el contenido no privado, servicios de correo electrónicos, imágenes y videos accesibles para todo público, entre otros recursos. Si bien no todo lo que esta indexado es necesariamente legal y “seguro”, en términos generales el contenido que podemos encontrar cumple con los estándares de seguridad y calidad utilizados para una amplia variedad de propósitos, como realizar compras en línea, el acceso a noticias, la investigación, el entretenimiento y mucho más.



Deep Web

La Deep Web es una porción de Internet que no está registrada por los motores de búsqueda tradicionales como Google, ya sea porque están protegidos por contraseñas, son páginas web dinámicas que generan contenido de forma individualizada para cada usuario o porque son simplemente sitios que no están enlazados desde otros sitios web. En la Deep Web podemos encontrar sitios web, bases de datos, gestores que utilizan los administradores de sitios web, cuentas de servicios en la nube privadas (como Dropbox o Google Drive), y otros recursos restringidos para el público en general.

Es importante destacar que la Deep Web puede incluir contenido legal, como bases de datos gubernamentales, archivos científicos, bibliotecas digitales o sitios web de membresía privada (como foros, etc.). Sin embargo, es necesario remarcar que Deep Web no es lo mismo que la Dark Web, ya que algunas veces suelen confundirse los términos.



Dark Web

La Dark Web es una porción de Internet dentro de la Deep web, que está oculta intencionalmente y que no es registrada por los motores de búsqueda. A diferencia de la Deep Web, el contenido de la Dark Web no es accesible a través de navegadores web convencionales.



La Dark Web está compuesta por varias Dark Nets, que son redes independientes que conviven dentro de la Dark Web. Por ejemplo, la red Onion, a la cual se accede a través del navegador TOR, es una Dark Net entre otras que existen. Las URL de la red Onion podemos identificarlas fácilmente porque terminan con la extensión “onion”.



Tor (red Onion), I2P o Freenet son diferentes Dark Nets que existen dentro de la Dark Web. Aclarado esto, para acceder a la Dark Web es necesario utilizar software especializado, configuraciones específicas y contar con ciertos conocimientos técnicos. Esta zona de Internet es popularmente conocida por actividades ilegales, como tráfico de drogas, venta de armas, pornografía infantil, tráfico de personas, cibercrimen organizado, terrorismo, venta de datos robados, fraudes y otros tipos de actividades delictivas.



Las personas que acceden a la Dark Web suelen utilizar herramientas que además de anonimato permitan ocultar su identidad y no dejar rastros de su actividad en línea. Por ejemplo, redes VPN o el uso de Proxys.

Dark Net

El concepto de Dark Net refiere a una zona de la Internet a la cual se puede acceder mediante software especializado y protocolos de encriptación que garantizan el anonimato y la privacidad de los usuarios. Para que quede claro, la Dark Web está compuesta por diferentes Dark Nets.



La Dark Net es un conjunto de redes privadas independientes que no están indexadas por los motores de búsqueda y a las que no se puede acceder a través de navegadores web comunes. Ejemplos de estas Dark Nets son la red Onion, I2P o Freenet.



Dark Nets como la red Onion (probablemente la Dark Net más popular), enmascaran la dirección IP del usuario y enrutan la conexión a través de múltiples servidores para ocultar la identidad y la ubicación de las personas, siendo utilizados a menudo para actividades ilegales. Sin embargo, en la sección Dark Web, en las diferentes Dark Nets también hay contenido legítimo.



Cada zona de la red tiene su naturaleza y propósito bien definidos, y en ninguna de ellas la seguridad está garantizada. Si bien al hablar de Surface Web estamos hablando de contenido público, también existen riesgos para la seguridad, como son sitios falsos, malware y otro tipo de fraudes. Por lo tanto, es importante no perder de vista los riesgos que existen y seguir las buenas prácticas de seguridad en cada una de las distintas zonas.

