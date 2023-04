Empresas tendrá que pagar $404.000 anuales para conservar verificación de Twitter

Las empresas eran unos de los perfiles que solían ser verificados con el chulito azul de Twitter para dejar en claro la identidad corporativa de las mismas. Con la decisón de Elon Musk, CEO de Twitter, de ofrecer esta opción solo a aquellos que paguen una suscripción, se reabre el debate del pago por verificación tras el caos que generó la suplantación de cuentas que obligó al empresario a suspender en noviembre pasado, a tan solo dos días del lanzamiento, el Twitter Blue.

A partir de hoy fueron eliminados todos los chulos azules de las compañías y figuras representativas que tenían la verificación y que aún no se habían suscrito. En Colombia, cualquier persona o compañía que quiera tener la el chulo azul de su cuenta tendrá que pagar $404.900 anuales o $38.500 mensuales. Aunque el valor parece mínimo, las implicaciones económicas de la propuesta de Musk ha tocado, en el pasado, incluso la Bolsa.

Uno de los escándalos que paralizó el lanzamiento del Twitter Blue el año pasado fue la suplantación de Eli Lilly and Company, la farmacéutica estadounidense. Pese a que la compañía estaba verificada, otra cuenta pagó por el chulo azul y fue verificada por Twitter como si fuese la cuenta oficial de la compañía. Tenía el mismo nombre y el logo de la empresa. Esta trinó que la insulina, uno de los productos principales de Eli Lilly, era gratuita.

Aunque no pudiera comprobarse que fue por el 'troleo' hacia la compañía en Twitter, tras el evento, la compañía tuvo una pérdida de valor de miles de millones de euros en la Bolsa. Este fue solo uno de los casos de suplantación. Musk prometió lanzar nuevamente la plataforma con las correcciones y ahora ya es una realidad que quien no pague no tendrá este beneficio de verificación.





¿Qué incluye el Twitter Blue?





De acuerdo a lo que señala la misma compañía, Twitter Blue es una suscripción de pago mensual opcional que añade una marca de verificación azul a las cuentas y ofrece acceso anticipado a una selección de funciones nuevas.

Entre las funciones que ofrece está la posibilidad de editar tweets, hasta cinco veces en un plazo de 30 minutos. Además, tendrá posiciones priorizadas en las conversaciones y búsquedas, podrá ver el doble de los tweets entre anuncios en las cronologías ‘For you’ y ‘Following’, añadir texto en negrita y cursiva, publicar videos más largos y escribir tweets más largos, de hasta 10.000 caracteres de longitud.

¿Qué implicaciones tiene para las empresas?





Juan Manuel Vicaría, profesor de nuevas aventuras empresariales de Inalde Business School, indica que para las empresas implica una obligación pagar o tener que retirarse de la red. Aunque esta última, la ve poco probable por el nivel de influencia que tiene.

“Empresas como Eli Lilly tuvieron una crisis importante, porque un tuit falso les costó en la cotización de la bolsa. Creo que hay una obligación por parte de las compañías que son relevantes de pagar por el chulo azul”, expresa.

Daniel Tovar, consultor en tecnología de la Universidad Javeriana, precisa que con el pago de alrededor de $400.000 al año, las empresas tendrán que incluir un nuevo costo de marketing. No obstante, el experto también advierte los riesgos de suplantación de empresas con un alcance similar al de empresas reales. "Aún Musk no ha mencionado como lo arreglará, por lo que esto puede significar una migración fuera y dentro de la plataforma. Migración dentro de empresas que vean a Twitter como una oportunidad de marketing digital y, fuera, de aquellas empresas que no deseen ese costo y esos riesgos", explica.

Víctor Solano, consultor en reputación digital, señala que la verificación está, precisamente, para que la persona o empresa que pretende tenerla, tenga que demostrar que no está haciendo una suplantación de identidad. Aunque, indica que no se escapa la posibilidad de que puedan haber excepciones en el procedimiento.





Los beneficios del Twitter Blue





Jaime Cotes, coordinador académico en temas digitales en el CEC de la Universidad del Norte, considera que la suscripción tiene algunos beneficios. "Twitter va a pagar a los creadores de contenido, por lo que será vital ese chulo, entonces todo se compensa", sostiene. Además, recalca que en otras redes sociales como YouTube también hay un pago de suscripción para eliminar, por ejemplo la publicidad.

Para el caso de las empresas, Cotes expone que si una compañía relevante no tiene el chulo azul, no se podría diferenciar de otras cuentas con su nombre. "Se trata de credibilidad y el chulo lo garantiza".

Tovar, por su parte, indica que el proceso de verificación desestimula a los bots. "Creo que Elon Musk está apuntando con esta medida a controlar la cantidad de bots, como esos bots de K-pop tan famosos en época electoral. Este proceso de verificación desestimula a los bots y a su poder de masificar noticias, pues ya no tendrán acceso a tweets recomendados", explica el consultor.

En este sentido, Vicaría refiere que si bien la idea inicial de Musk con el Twitter Blue era eliminar los bots de Twitter, es una meta retadora. “Eliminar la información falsa es difícil, el riesgo principal que puede tener una empresa que no pague es que se creen otras cuentas no auténticas con su nombre y pueda generarse el efecto contrario”, señala.

La monetización





Víctor Solano dice que lo que pretende Musk con esta iniciativa es monetizar y aprovechar nuevos canales. “Lo que pretende es convertir a Twitter en un producto para las marcas y usuarios finales”, sostiene. No obstante, precisa que el nivel de adherencia al Twitter Blue puede ser bajo, al principio, si Musk “no logra demostrar que esta es una medida que puede tener un retorno de inversión”.

El empresario compró Twitter en 2022 por US$44.000 millones, una cifra significativa. Vicaría manifiesta que lo que busca el CEO de la red social del pájaro azúl es hacer rentable esa inversión. “Musk se dio cuenta que no se pueden sostener solo por publicidad, sino que necesitaban otros ingresos. El riesgo es que haya una fuga masiva de buenos usuarios porque no quieran pagar, aunque no creo que esto vaya a suceder".

